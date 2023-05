Ceci Moya sobre Reset: “Es un video sencillo, pero emotivo”

POSADAS. Este sábado 27, Casa Matriz (Gral. Paz 2455), será escenario de un estreno muy esperado: la música Cecilia Moya sacará a la luz -oficialmente- su single más reciente junto a Perro en Cine, la banda que la acompaña en esta etapa. “Se estrena todo junto, canción con video. Se llama ‘Reset’ y es un gran lanzamiento para nosotros”, contó.

En diálogo con Misiones Cuatro, la autora de ‘Todo debería soltarse’ y ‘Eléctrico Interior’, señaló que su nueva canción fue grabada el año pasado en el Estudio Urbano, en Buenos Aires, al haber quedado seleccionada en un concurso llamado Proyecto Disco. “Después, gracias a un subsidio del INAMU también se pudo realizar el videoclip. La canción fue producida por Ignacia Etcheverry que es una música de Buenos Aires. El videoclip se hizo este año, lo filmamos en la Estancia Santa Inés”, anticipó Moya.

Después del estreno, Reset estará disponible en todas las plataformas.

Una invitación a compartir

Sobre la cita de este sábado, la ex cantante de Caá Yarí, sostuvo: “Voy a dejar algunas sorpresas, pero es un video que está protagonizado por India Pernigotti que es bailarina. Me parece que es un video sencillo, pero emotivo; a mí me encantó como quedó y el show de la banda es algo mucho más poderoso como sonido, de lo que yo hago generalmente que es acústico. Va a estar la pantalla para ver el video entre todos, compartir el estreno y después tocamos”.

Respecto a Perro en Cine, la banda integrada por Aníbal Serenelli en batería, Guillermo O’ Connor en guitarra, Leandro Yahni en teclados y Daniel Zeballo en bajo; expresó: “Me encanta estar trabajando con esta banda, en este momento, y ojalá podamos grabar un disco. Esa es mi meta para este año vamos a ver si la podemos cumplir”.

Imperdible

Este doble estreno de Ceci Moya será este 27 de mayo desde las 21 horas en Casa Matriz (Gral. Paz 2455).