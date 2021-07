Duki y Emi Mernes, la colaboración que está en boca de todos

Este martes 13, Emilia Mernes (la ex cantante de Rombai) junto a Duki dieron rienda suelta al single con videoclip “Como si no importara”. La colaboración, subida desde las plataformas de la entrerriana, contó con producción de Big One y composición del trapero FMK, tomó de sorpresa a todos los fans que seguían concentrados con la promesa del Duko y su Music Session junto a Bizarrap tras el triunfo de Argentina en la Copa América.

Horas antes del gran estreno, los artistas publicaron algunos fragmentos del material en sus redes sociales, generando la adrenalina y ansiedad por parte de colegas y fans que comenzaron a diagramar la cuenta regresiva. “Mañana 7pm Arg 🇦🇷 “Como si no importara” con el 😍🥵 @dukissj 🔥🔥🔥🔥 “, posteaba ella.

“Mañana rompemos con la lokita de las melodías”, escribía él en su Instagram, mientras se escuchaba de fondo algo de la letra, “Vamos a hacerlo como si no importara”.

El videoclip, dirigido por Martín Seipel, está repleto de escenas muy hot para acompañar una pieza con un ritmo pegadizo y una letra que rápidamente se memoriza. De esta manera, Emilia estrenó el material en su canal oficial de YouTube junto a más de 15 mil personas que se conectaron para acompañar el lanzamiento.

En menos de un día, el videoclip se ubicó entre los primeros puestos de Tendencias en Música de la plataforma YouTube, mientras los seguidores especulan sobre un romance entre los artistas.