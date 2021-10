Eddie Vedder opina sobre cuál fue la mejor banda de Seattle

Seattle fue la cuna de bandas que, sin proponérselo, cambiaron el rumbo de la historia con su música. Los años 90 y su vorágine fueron suelo fértil para que germine la explosión del grunge, tal vez el movimiento más representativo entre los adolescentes y jóvenes de la época. Si hay alguien que sabe del tema es Eddie Vedder, ya que no solo estuvo en el epicentro del suceso, sino que también fue protagonista y parte fundamental junto a su banda Pearl Jam.

El éxito de Pearl Jam se dio a la par de bandas contemporáneas como Nirvana, Alice in Chains, o Soundgarden, por nombrar a las más conocidas. Aún así, el frontman no cree que ninguno de esos grupos haya sido la mejor banda salida de Seattle. Según confesó Vedder, su banda favorita de la escena de aquellos tiempos es Mudhoney.

En una entrevista con Howard Stern (vía Far Out Magazine), Vedder recordó que, por aquellos primeros años, la escena musical de Seattle estaba contaminada por varias rivalidades entre grupos y que la banda liderada por Mark Arm era una de las que más resaltaba entre ellas. “Uno de mis grupos favoritos de la ciudad era Mudhoney. Con ellos había un poco de fricción, la escena estaba dividida en dos partes y nosotros no encajábamos en eso“, dijo y añadió: “De todas maneras, era genial tener a los chicos como amigos”.

El grupo mencionado por Vedder se formó en 1988 y, al poco tiempo de salir a tocar, lograron firmar con el icónico sello Sub Pop, poniéndolos en un lugar importante del movimiento under. Si bien con el tiempo ese foco de atención se desviaría hacia otras bandas y dejaría a Mudhoney un tanto al margen, se las arreglaron para lanzar diez discos de estudio e inspirar a muchos otros grupos de la ciudad. Por ejemplo, Kurt Cobain aclamó su disco debut Superfuzz Bigmuff como uno de sus álbumes favoritos.

Finalizando la charla, el líder de Pearl Jam definió a los miembros del grupo como “heroes no reconocidos” que ayudaron a unir la escena, y que fueron la piedra angular del movimiento. En la actualidad, Mudhoney sigue trabajando a la par con Sub Pop y hace poco lanzaron una versión remasterizada de su canción “Ounce of Deception”.

Luego de haber participado del Sea.Hear.Now Festival, con un setlist de 20 canciones y con Josh Klinghoffer como guitarrista invitado, Pearl Jam se encuentra preparando su gira europea para el 2022 y algunas fechas más en Estados Unidos que fueron pospuestas debido a la pandemia.

Fuente: Indie Hoy