Este es el “one hit wonder” más vendido de la historia

“One hit wonder” es una expresión popular utilizada para denominar a aquellos artistas o bandas que alcanzaron un éxito descomunal con una canción, pero nunca pudieron replicarlo después. A lo largo de la historia de la música hubo muchos one hit wonders, pero ninguno logró vender tanto como lo hizo Gotye con su track “Somebody That I Used to Know”.

Escrito y producido por el propio Wouter André “Wally” De Backer (nombre real del músico), el tema de 2011 fue una colaboración entre el australiano y su colega de Nueva Zelanda, Kimbra Lee Johnson, mejor conocida simplemente como Kimbra, para el tercer disco de Gotye titulado Making Mirrors.

Desde su lanzamiento, “Somebody That I Used to Know” tomó al mundo por sorpresa y cautivó tanto a propios como a extraños. De hecho, su impacto en el mundo del cuarto arte fue tal que Gotye llegó a afirmar: “Realmente siento que [la canción] ya no me pertenece”.

Después de haber arrasado en las listas australianas a finales de 2011, la pista continuó ascendiendo en los rankings estadounidenses en 2012 y 2013, algo que replicó en muchas otras parte del mundo.

“Somebody That I Used to Know” vendió alrededor de 20 millones de copias, fue 17 veces platino en Australia, 14 en Estados Unidos, cinco en Nueva Zelanda y cuatro en Bélgica, Dinamarca, Italia y el Reino Unido.

La noche del 10 de febrero del 2013 ganó dos Grammy (a la Mejor actuación de dúo o grupo y a la Grabación del año), así como también ayudó a que Making Mirrors fuera seleccionado como el Mejor álbum de música alternativa. (Indie Hoy)