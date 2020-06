Gillespi: “Soy más bien un paria dentro del jazz”

Gillespi, uno de los trompetistas más populares de Argentina, ofrecerá este sábado a las 21.15 un concierto vía streaming, donde presentará desde su casa el flamante trabajo en vivo “On Fire”, definido por el músico como “el reflejo de una banda tocando, con las características nuestras, cada uno con su sonido”.

Si bien Gillespi consideró que la experiencia de presentar un disco en cuarentena es una cosa insólita, señaló que en el caso de “On Fire” (que podrá ser apreciado al acceder a través de www.tickethoy.com) es doblemente insólito “porque se trata de un disco que se grabó con público, es decir que ya se presentó a sí mismo mientras lo grabábamos”.

En ese sentido, Marcelo Rodríguez -su verdadero nombre-, indicó en charla con Télam que lo interesante de todo esto es “ver cómo funciona la banda y cómo yo puedo armar esto mediante las posibilidades tecnológicas que tenemos”, en referencia al grupo que comparte con Sebastián Peyceré en batería, Rafa Franceschelli en bajo, Álvaro Torres en teclados y Alejandro Chiabrando en el saxos tenor y soprano.

La versatilidad del músico y productor, de 54 años, cuyo seudónimo lo convierte casi en un homónimo del gran Dizzy Gillespie, lo llevó a despeñarse con soltura como conductor, periodista y escritor, facetas en las que es reconocido.

Participó en varios programas televisivos como conductor o humorista. Actualmente continúa haciendo radio: Conduce “La hora líquida”, en donde propone una hora exacta de charla con distintos artistas, por Nacional Rock 93.7; e integra el panel de “La venganza será terrible”, con Alejandro Dolina, en AM 750.

En cuanto a su relación con la popularidad, Gillespi dijo: “La verdad que lo llevo muy bien. Soy una persona que trabaja mucho con la cuestión de la comunicación en general, en los medios, es decir que no me considero un músico plenamente de jazz, sino más bien un paria dentro del jazz, mi impronta viene más del rock”.

“Por lo tanto no me molesta la popularidad eventual que pueda tener -continuó-, al contrario: me sirve. Yo no pienso que la música tenga que ser para unos pocos entendidos, y toda esa cuestión; al contrario: es mejor si le gusta a más gente; nos sirve más a nosotros. Por ahí va la cosa”.

A lo largo de sus 30 años de carrera pasó por bandas emblemáticas del rock local como Sumo y Divididos durante la década del 80, Las Pelotas en los 90 y formó parte de Pachuco Cadáver junto a Roberto Pettinato. Además de editar varios álbumes como solista, tocó con destacados músicos como Luis Salinas, Charly García, Pedro Aznar, Los Piojos, Walter y Javier Malosetti, entre otros.

“Pertenezco a una generación que ha consumido el rock, el rock argentino tan glorioso. Soy de los 80, me metí de lleno en el mundillo del rock argentino, y a partir de ahí podemos decir que se proyecta mi música. Escuché más a King Crimson o a Yes o al Flaco Spinetta que a Louis Amstrong, Duke Ellington y todo eso”, graficó.

