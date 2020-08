Khea fusiona el trap con la bachata en “Ayer Me Llamó Mi Ex”

Khea regresa a escena luego de presentar “Ella Dice”, junto a Tini, para lanzar su primera canción de trap y bachata: “Ayer Me Llamó Mi Ex”. El single cuenta con la colaboración de Lenny Santos, guitarrista del grupo de bachata Aventura. El single fue presentado a las 18hs del jueves 20 de agosto a través de su canal de YouTube.

“Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido. Que no puede sentir lo que sentía conmigo y yo me hago el duro pero por nada la olvido”, canta Khea en los primeros versos.

“Ella Dice” fue publicada el 17 de julio y ya cuenta con más de 30 millones de reproduciones en el canal de YouTube la artista argentina de 23 años. Además, una semana después de su lanzamiento logró el Hot Shot Debut en el Billboard Argentina Hot 100. “Tini y Khea, dos de los artistas más populares de Argentina del momento, se han unido para “Ella Dice”, un pop-reguetón coqueto que destaca a la perfección su química musical”. Billboard – First Stream Latin.

Billboard Argentina