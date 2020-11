Khea lanzó el remix de “Ayer me llamó mi ex” junto a Natti Natasha y a Prince Royce

La versión original salió hace dos meses y era un trap con el acompañamiento de una guitarra de bachata aportada por Lenny Santos; la canción fue un éxito, a punto tal que acumula más de 82 millones de reproducciones en Spotify y sigue aumentando, además de que su video musical superó ya los 96 millones de vistas en YouTube.

Otro reflejo del dramático impacto de esta canción, es que ha inspirado más de 378.000 creaciones de TikTok.

La nueva versión tiene una base de percusión latina más rica y renueva la melodía con el inicio de Natti Natasha, que se reunió con Khea y con Prince Royce en un motel callejero de Miami para filmar el video.

Royce, nacido en Nueva York pero hijo de sudamericanos, le pone una impronta romántica, juega en el clip con Khea y sorprende con el falsete bien de bachata, que le abre al argentino otros públicos de América Central y el Caribe.

La nueva canción y el nuevo clip estrenaron esta medianoche y en YouTube ya alcanzó a los 3,5 millones de visualizaciones.

En el último trimestre del 2019, Khea fue firmado por Interscope Records de Estados Unidos, el sello que es la casa matriz de Universal, la discográfica más grande del mundo, y que cuenta entre sus artistas a Madonna, U2, Sting, Lady Gaga, Lana Del Rey, Ellie Goulding, Eminem, Gwen Stefani y Maroon 5.

Ivo Alfredo Thomas Serue, tal el nombre de Khea, nació en abril de 2000 en Mar del Plata pero vive desde hace años en Virreyes, en cuyas plazas se ganó un nombre en las batallas de freestyle.

Según Spotify, Khea tiene un promedio de 5 millones de oyentes mensuales y su primer hit, “Loca”, compartida con los argentinos Cazzu y Duki, ya suma 440 millones de vistas; mientras que “Hitboy”, junto a Duki, ya ronda los 40 millones.

Precisamente con Duki, Khea forma una dupla rendidora ya que compartieron canciones como “Loca”, “Hitboy”, “Tengo 30”, “She don’t give a fo”, “Máquina de armado” y “Animo”.

En una entrevista concedida a Télam en 2018, Khea dijo claramente: “Yo quiero conquistar el mundo, no América Latina. Siempre lo dije, quiero ir a cantar a Japón, que me conozcan hasta allá. Para eso sé que hay que trabajar y esforzarse el triple que lo que me vengo esforzando, pero también sé que tengo 18 años y tengo que tomármelo con calma. Estamos encaminados, por un buen camino”.

Khea comenzó trabajando con Omar Varela, que fue el coautor de hits del trap como “Loca”, “Hello Cotto”, “Chapiadora”, “She dont give a fo” y “Rockstar” y además fundador de Mueva Records, el sello digital que agrupa a algunos de los artistas del género que tiene más de 3 millones de suscriptores en redes sociales.