Mon Laferte estrenó la versión bolero de “Antes de Ti”

Ya estamos en la última etapa de este nuevo disco y me siento con tanta claridad, la música fluye de una manera natural en mi cuando estoy en soledad. Me disculpo si me he aislado de las redes sociales, pero prometo que va a valer la pena, voy a regalarles un disco que amo, y quiero que sea suyo, muy suyo, que se lo devoren, que hagan suya cada canción. Ya pronto vendrán los conciertos y lloraremos juntxs, ya vendrán los abrazos, ahora sigo en las canciones y los mezcales. Paciencia mis amores. Gracias por esperar. Les amo. Foto @mayraortizph