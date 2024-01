Morrissey canceló su show en Buenos Aires por “razones de salud”

Foto: Víctor Carreira/ Télam

El cantante británico Morrissey canceló su concierto en Buenos Aires programado para el 17 de febrero, así como toda su gira por Latinoamérica, por “razones de salud”, según informó en un comunicado.

El cantante se encuentra bajo supervisión médica “a causa de agotamiento físico”, según el documento posteado en las redes sociales del músico.

El ex cantante de The Smiths, debía presentarse el 17 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires para dar un show, que ya había postergado (originalmente estaba previsto para el 23 de septiembre de 2023) porque se contagió de dengue. La productora anunció que se reintegrarán los pagos por las entradas vendidas.

“Está recibiendo supervisión médica por agotamiento físico. Se le ha ordenado reposo durante dos semanas y permanecerá en Zúrich”, dice el breve comunicado firmado por Donnie Knutson, tour manager.

No es la primera vez que el ex The Smiths tiene problemas con un tour en Sudamérica. En 2013 había cancelado un show que tenía programado en Tecnópolis, el 28 de julio de aquel año.

Un referente del género alternativo

Steven Patrick Morrissey es un cantante, compositor y autor británico, que llegó a la popularidad como líder de The Smiths, una banda de rock que estuvo activa desde 1982 hasta 1987.

Desde entonces, el nacido hace 64 años en Davyhume, Urmston, desarrolló una carrera sumamente exitosa como solista.

Referente del género alternativo o independiente, luego de The Smiths (1982 – 1987), estuvo en Slaughter & The Dogs y The Nosebleeds (1977 – 1978), informó el portal Télam.