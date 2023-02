Premios Grammy: Harry Styles ganó en la terna Álbum del año

Foto AP

La industria de la música vivió otra gran noche en la entrega número 65 de los Grammys. Se trató de un evento que pasará a la historia porque Beyoncé rompió un récord y se convirtió en la artista más ganadora, Harry Styles se llevó el premio a Álbum del año y no faltaron grandes performances en vivo ni discursos conmovedores.

La fiesta tuvo lugar en el Crypto Arena de Los Ángeles. No faltó el momento emotivo en el que se recordó a los artistas que murieron en el último tiempo -entre ellos se incluyó al argentino Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes-.

Harry Styles se llevó el Grammy a Álbum del año por su disco Harry’s House. Se impuso a Voyage, de Abba; 30, de Adele; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Renaissance, de Beyoncé; Good Morning Gorgeous (Deluxe), de Mary J. Blige; In These Silent Days, de Brandi Carlile; Music of the Spheres, de Coldplay; Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar; y Special, de Lizzo.

Otros de los ganadores destacados

Samara Joy fue elegida como Mejor artista nuevo

Lizzo se impuso en la terna Mejor grabación del año

Adele se impuso en la categoría Mejor interpretación pop solista

Beyoncé hizo historia y se convirtió en la más ganadora de los premios Grammy

Bad Bunny ganó el premio a Mejor álbum de música urbana