Conocé a “Kreiluz”, una de las voces femeninas del freestyle misionero

POSADAS. El freestyle o estilo libre es un estilo musical que crece masivamente entre los jóvenes. Se trata de la habilidad de “rapear” y hacer rimas de manera improvisada sobre una pista o base musical. El artista que se desempeña como tal es denominado rapero, MC, freestyler o gallo, en el caso de las batallas.

Nuestra provincia no está ajena a este fenómeno que durante los últimos años tuvo un crecimiento exponencial y hasta lanzó diversos artistas a nivel nacional e internacional.

Durante la mañana de este sábado, el programa La Semana recibió la visita de la cantautora Natalia Balbuena (25), mejor conocida en el ambiente del freestyle como “Kreiluz”, una de las voces femeninas destacadas en la música urbana local desde hace unos 10 años.

“La personalidad y seguridad es fundamental”, dice la freestyler, asegurando que hay artistas muy buenos pero que pueden llegar a bloquearse en el escenario.

Sobre su nombre artístico, Natalia explicó que cuando empezó, a la hora de rimar siempre se decía “soy la luz, una persona buena. Creí en mi luz lo transformé en ‘Kreiluz’”. “Lo que me gustó es la facilidad de cantar. Siempre me gustó y sentía que no tenía una voz que se podía lucir en el canto”, agregó sobre su incursión en el rap.

A los 15 años Kreiluz conoció el freestyle por un video que le mostró su hermano. “Tenían la particularidad de rimar con lo que estaba a su alrededor”, dijo. Desde allí no paró de practicarlos y perfeccionarlo y ya lleva más de 10 años con el estilo musical.

Consultada sobre la preparación de un freestyler, Kreiluz destacó la “seguridad y poder expresar”. Todos tenemos algo que comunicar y descargar con la vida y la sociedad y no privarse con lo que uno es. Por ahí te inhibís y no querés expresar lo que sos”.

Las composiciones musicales de Kreiluz empezaron con una temática social, de la calle, desigualdad e injusticia. “Ahora estoy mas sentimental”, dice, comentando que se concentra más en sus emociones.

En relación a sus influencias, Kriluz comentó que comenzó con “Buda” y “Raviolero”, los primeros que la inspiraron. “Después conocí a la Mala Rodriguez de España y Aldo que es un cubano que habla de su realidad y situación en Cuba, un rap conciencia”. “A nivel nacional me gusta Wass, la conexión real y chicas freestyler”.

Finalmente, Kriluz analizó el rol de la mujer en el Freestyle y opinó que “a nivel sociedad se le reclama poco a los hombres lo que hace mas fácil que ganen espacio”. “A la mujer se le mira todo. el aspecto, lo que dice y como se maquilla, es más complicado poder abarcar los lugares”, agregó.

En Misiones, la actividad gana relevancia y el nivel crece masivamente. “El enfrentamiento esta bueno, mas allá de ganar o perder, es ver a un chico enfrentando muchas inseguridades y descargando emociones”.