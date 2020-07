Tash Sultana lanzó su nueva canción: “Greed”

Esta canción fue producida por Tash Sultana y co-escrita por Tash, Matt Corby & Dann Hume en el studio de Tash en Melbourne, Australia. El video de “Greed” estará saliendo el mes entrante.

“Esta canción habla sobre cómo las personas cambian a tu alrededor cuando logras algún tipo de éxito,” explica Tash. “Gente con la que nunca has tenido nada que ver intenta entrar a tu vida de alguna manera mientras que las personas que has conocido por años de repente ya no dicen más. Gente que nunca quiso pagarte por tocar ahora quiere contratarte. Esa persona de la preparatoria que te tiraba mierda por tocar la guitarra ahora quiere estar en la lista de invitados. Es algo peculiarmente gracioso todo esto… y lo que les hace a las personas.”

A principios de este año, Tash lanzó “Pretty Lady” una muestra de lo que será el próximo álbum a través de un video junto a Teskey Brothers, Pierce Brothers y Baker Boy, los bailarines profesionales Emily Havae, Melissa Pham, Justin Anderson, Ash McKenzie & Matt Holly y Thalia Heffernan & Ryan McShane, Anna Seymour haciendo Auslan (el lenguaje de señas de Australia), además de algunos amigos, familia y fans, de Tash – y claro, los animales favoritos de todos, ¡perritos!

El 2019 fue un año que vio florecer a Tash gracias a sus shows en vivo y lanzamientos – rompiendo records de audiencia alrededor del mundo, haciendo sold-out en el icónico Red Rocks en Colorado, arrasando en su tour estelar en Australia con más de 70,000 tickets vendidos alrededor del país, todo esto mientras “Jungle” se acreditaba como Doble Platino, “Notion” lograba Platino, “Mystik”, “Murder to the Mind” y el EP NOTION EP se certificaban como Oro.

En las plataformas digitales, los lanzamientos de Tash han acumulado la impresionante cantidad de mil millones de streams, un increíble logro para una artista que solamente hace dos años ha lanzado su álbum debut.