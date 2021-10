Tiago PZK y Emilia Mernes se unieron y presentaron “Rápido lento”

La cantante Emilia Mernes se unió a Tiago PZK para el nuevo single “Rápido Lento”, cuyo tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En el videoclip de “Rápido lento” se describen y representan las tensiones sexuales entre una pareja. El video fue filmado en Miami, bajo la dirección de Facundo Ballve. El material se estrenó este jueves en YouTube y ya trepó al puesto 2 en las tendencias.

Emilia recientemente fue nombrada “Latin Artist on The Rise” por la revista Billboard. Asimismo, su más reciente sencillo “Como Si No Importara” junto a Duki es Platino por sus altas ventas en Argentina y debutó en los primeros lugares de la lista global de Spotify.

Por su parte, Tiago PZK viene de lanzar el videoclip de “Loco”, tema que está segundo en tendencias de YouTube y que forma parte de la tracklist oficial de la película Cato, la cual protagoniza y que se estrenará en los cines el próximo 14 de octubre.