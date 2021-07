Un mural homenajea a Charly García en la terraza de su propio edificio

El artista Tian Firpo, que inmortalizó los retratos de numerosos cantantes argentinos en las persianas de comercios del barrio de Palermo, estrenó un impresionante mural que bautizó “Avenida Charly García”, en la terraza del edificio de Coronel Díaz y Santa Fe donde vive el músico homenajeado, un piano de nueve metros por siete, réplica del que se utilizó para grabar “Yendo de la cama al living”, lema del aislamiento por pandemia.

“Siempre me movilizó la idea de que la Avenida Coronel Díaz se transforme en Av. Charly García, tal como el mismo Charly propuso en algunas notas”, fueron las palabras con las que Firpo presentó, en sus redes sociales, esta monumental obra que homenajea, en el alero de la azotea, al teclado Oberheim con el que el ex Serú Girán grabó en 1982 la intro del mencionado tema.

Hay también una partitura (sobre el borde que separa la terraza del alero) con las notas musicales de la canción que da nombre al primer álbum solista del músico y que, para algunos, se transformó prácticamente en himno -como descripción perfecta- de aquel primer aislamiento obligatorio que dejó las calles de Argentina desiertas, y que algunos rebautizaron “Yendo de la cama al Twitter”.

Se trata de un homenaje lúdico, juguetón, de una idea que difícilmente pueda prosperar -la ley dice que no se puede designar calles con nombres de personas antes de haber transcurrido diez años de su muerte- y que sin embargo ya logró una petición en la plataforma Change.org para juntar firmas al respecto.

El mural fue planeado a lo largo de cuatro meses, pero fue pintado en tan solo tres días por Tian Firpo y Marcelo Ferrán, un vecino justamente del edificio, que pasó varias tardes de la cuarentena en esa misma terraza, hasta donde llegaban los sonidos de la guitarra o del piano, que puertas adentro de su departamento ejecutaba el musico de bigote bicolor, y que disparó la idea.

“Marcelo me llamó para preguntarme si me animaba a hacer algo en la terraza del edificio donde vive Charly hace 40 años. Al principio yo estaba muy dudoso porque me parecía una locura, un delirio. Después fueron pasando los días, nos fuimos juntando y le dimos forma. Entonces nos comunicamos con Mecha Iñigo, la novia de Charly, y la idea le encantó. Así que imaginate nosotros”, cuenta Firpo (Buenos Aires, 1978) a Télam.

Solo un par de tachos de pintura negra necesitaron ambos creadores para dar forma a este mural-homenaje en la terraza que balconea justamente el hogar del músico, y que una vez terminado fue difundido a través de un dron, un proceso que consistió en pintar teclas y notas musicales sobre el blanco propio del lugar, limpiado minuciosamente por ambos de manera previa.

Este artista ya había inmortalizado el retrato de Charly, pero también de muchos otros como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Sandro, Gilda y María Elena Walsh en los alrededores de Soler y Coronel Díaz, también en Palermo, en un itinerario imprevisto que fue surgiendo por pedido de los comerciantes del barrio para sus persianas.

“La esquina de la música” es un nombre espontáneo que Firpo otorgó a la intersección de las calles Soler, Coronel Díaz, Honduras y Mario Bravo, que reúne a algunos de los más destacados músicos argentinos, un paseo que para poder observar en su totalidad habrá que esperar al domingo durante el día -cuando todos los comercios cierran- o “cualquier noche, cuando bajan las persianas y los rockeros salen a tocar”, tal como poetiza el autor del recorrido.