Veinte Años sin María Gabriela Epumer, referente femenina del rock nacional

Desde el comienzo, por sus venas corrió la música. Sobrina de Celeste Carballo. Hermana menor de Lito, integrante de Spinetta Jade. Su abuelo fue guitarrista del cantor de tango Agustín Magaldi. También era descendiente de un cacique mapuche. Toda esa mezcla fue María Gabriela Epumer, una de las pioneras del rock nacional que hace 20 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y se convirtió en leyenda.

Lollipop

Nacida en 1963, desde muy chica demostró su futuro. Con su amiga Claudia Sinesi componía y tocaba la guitarra, una Gibson que era de David Lebón. Su hermano le presentó a Pedro Aznar y por las tardes se juntaban los tres a zapar. Toda esta influencia musical llegó a oídos de María Rosa Yorio, quien la invitó a formar parte de su banda con solo 16 años para la grabación del disco “Con los ojos cerrados”. La década de 1980 comenzaba y con ella la carrera de María Gabriela.

Dos años después comenzó a tocar en Rouge, una banda de rock nacional que tocaban covers en inglés, junto con su amiga Claudia. Sin embargo, la guerra de Malvinas cambiaría todo el escenario. Se prohibieron las canciones en inglés en las radios y la banda se disolvió. Sin embargo, ambas amigas tenían temas propios y querían seguir tocando. Se unieron brevemente con Tweety González y Jota Morelli hasta que Mavi Díaz contactó a Claudia, se les sumó Claudia Ruffinatti y así fue como nació “Viuda e Hijas de Roque Enroll”.

El éxito fue absoluto. Formalmente fue la primera banda de rock íntegramente compuesta por mujeres, con una impronta y una estética muy acentuada y particular. Entre 1983 y 1988 editaron tres discos, siendo sus principales éxitos “Lollipop”, “Estoy tocando fondo” (con una mención explícita al Fondo Monetario Internacional” y “Bikini a lunares amarillos”. Epumer cantaba, componía y tocaba la guitarra y la banda fue una de las más importantes en esa etapa del rock argentino, siendo destacado también el tema

Sonidos de mujer

Contra el machismo de la época, “Viudas” tuvo el mérito, entre varios otros, de demostrar que las mujeres no solo estaban para ser coristas y cantantes sino para componer e interpretar su propia música. Con su amiga Claudia fundaron “Maleta de loca”, sacaron un disco y acompañaron también al dúo de su tía Celeste con Sandra Mihanovich. Para 1992, María Gabriela Epumer acompañó a Luis Alberto Spinetta como guitarrista para la presentación en vivo de “Pelusón of milk”. La necesidad creativa de armar bandas de mujeres la llevó a armar “Chicas” en 1993, año en el que se convirtieron en las teloneras invitadas de la presentación de “El amor después del amor” de Fito Páez en Vélez.

También fue en 1993 cuando Charly García le propuso ser parte de su banda tras haberla visto tocar en Vélez. Así fue como a los 30 años, con toda una experiencia acumulada, Mapu fue parte de la experiencia Say No More: grabó entre 1994 y 1995 los discos La hija de la lágrima, Estaba en llamas cuando me acosté y Hello!, el unplugged que Charly lanzó para MTV.

Alto, cada vez más alto

A mediados de los noventa, Epumer pegó el salto solista con A1. El vínculo con Charly seguía tan fuerte que hasta fue quien propuso el nombre de la banda, siempre se siguieron de cerca y la conexión entre ambos permanecería intacta. En 1998 grabó “El aguante”, otro disco de Charly y con la vuelta de Sui Generis tampoco pudo ser menos al ser parte de “Sinfonía para adolescentes” junto con Nito Mestre.

A comienzos del milenio lanzó “Perfume” con colaboraciones de lujo: Fernando Samalea, Christian Basso, Robert Fripp (el líder de la banda de rock progesivo King Crimson), el inflatable Charly García, Luis Alberto Spinetta, su amiga Claudia Sinesi, Richard Coleman, Francisco Bochatón, entre otros. Todos sin excepción reconocían y valoraban el trabajo y la carrera de Epumer, en un momento de realización plena de la artista. Siguió colaborando con Charly, esta vez para “Influencia” en 2003 y en el medio hasta sacó “Pocketpop”, un EP de dos canciones.

Say no more

Pero todo terminaría abruptamente ese mismo año. Venía de problemas respiratorios y una ida y vuelta con distintos hospitales por una gripe que se fue agravando o convirtiendo en otra cosa, decantó en un paro cardiorrespiratorio el 30 de junio de 2003. María Gabriela tenía 39 años y en la autopsia figuró un edema pulmonar como la causa de muerte. Para el mundo artístico fue un golpe, principalmente para su confidente y amigo Charly García.

En 2017, el día en que Mapu hubiera cumplido 54 años y en relación al lanzamiento de su disco, Charly posteó: “Pienso mucho en vos, María Gabriela. Todavía en los shows me doy vuelta para buscar tu mirada cómplice. Ojalá tengan tocadiscos en el cielo. Random es mi humilde homenaje la mejor guitarrista que existió”. Fuente: La Izquierda Diario