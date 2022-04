Wos estrena la balada “Arrancármelo”

Wos le baja varios cambios a la potencia de su estilo en su nuevo single titulado “Arrancármelo”. Allí el joven artista deja un poco de lado los beats incendiarios y las letras picantes que suelen caracterizar sus temas para cantar sobre el desamor acompañado de la guitarra acústica de EVLAY. En ese sentido, podríamos decir que se trata de la primera balada de la carrera del cantante y compositor argentino.

En la letra de este tema, Valentín Oliva habla sobre el dolor que suelen generar los romances post-modernos: “Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo”, pero también habla de su capacidad de resiliencia: “Y no tengo pensado/ Hundirme acá tirado/ Y no tengo planeado/ Morirme desangrado”. A nivel técnico, el track fue producido y mezclado por EVLAY, y contó con la masterización de Javier Fracchia. El single fue publicado a través de Doguito Records, el sello fundado por Oliva con su manager Peter Ehrlich.

La canción llega acompañada de un video oficial que fue filmado en un cuarto en el que el músico aparece casi a oscuras mientras reflexiona sobre sus vínculos durante una tarde solitaria. El clip fue dirigido por Rafael Nir y contó con la producción de La casa de al lado, proyecto que también gestionó junto a Valentín el rodaje de los acompañamientos audiovisuales para “Culpa”, “Canguro”, “Luz delito” y “Terraza”.

“Arrancármelo” también es el primer lanzamiento de Wos después de la salida de Oscuro Éxtasis, disco que formó parte de nuestra selección de 50 mejores álbumes del 2021.