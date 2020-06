Nathy Peluso vuelve a casa con “Buenos Aires”

Nathy Peluso cambia otra vez de piel para presentarnos ‘Buenos Aires’. Después de haberse acercado al jazz de las Big Bands en ‘Copa Glasé’, de demostrar su poder como mujer en la industria en ‘Business Woman’ y haber colaborado con Rels B para reinventar el pop de los 2000 en ‘No Se Perdona’, la artista nos sorprende con una composición que fue casi una premonición. Grabado a finales de 2019, el mood de la canción encaja a la perfección con la situación de confinamiento que hemos vivido. Demuestra su talento para reinterpretar sus ricas influencias musicales y para, al mismo tiempo, volverlas propias y universales convierte ‘Buenos Aires’ en una canción única.

“Estamos en un momento para conectar con lo importante y espero que esta canción sirva de canal”, afirma Nathy Peluso acerca de ‘Buenos Aires’, una canción que nació desde las reflexiones de la artista: “Un día me levanté con una melodía muy clara en la cabeza, la grabé inmediatamente en notas de voz del celular y días después la llevé al estudio. La artesanía de composición de la canción fue una conexión directa con caminos musicales que me representan”

Y es que ‘Buenos Aires’ ha supuesto para Nathy Peluso una conexión con sus orígenes, gracias a la cual ha firmado una canción que muestra su madurez compositiva: “Tenía ganas de escribir desde la intimidad, de jugar con la metáfora y lo simple, lo onírico y lo cotidiano. En el estudio (Barcelona) no estaba encontrando los versos que deseaba, así que esa misma tarde me subí a un taxi y en el trayecto compuse la letra, me salió liviana y con mucha emoción, cada frase está ahí por una razón. Sentí que eran un lugar donde sonreír, emocionarse y poder descansar. Cuando la escuché terminada me recordó a Buenos Aires, estaba cargada de toda una info no explícita que me llevaba directamente a la sensación de estar allá, a esa nostalgia que me provoca y al sonido que asocio a la ciudad, por eso decidí darle su nombre”.

Cuando llegó el momento de convertir ese primer acercamiento a ‘Buenos Aires’ en la canción que es ahora, Nathy Peluso viajó a la ciudad bonaerense para grabar en La Diosa Salvaje, el estudio de la leyenda Luis Alberto Spinetta y una selección de músicos que representan lo mejor de la carrera de Spinetta como Javier Malosseti, Guillermo Arrom o Sergio Verdineli: “Grabar esta canción en el estudio La Diosa fue una experiencia hermosa; la tocamos con tanto amor que cobró vida propia. ‘Buenos Aires’ tiene una identidad que me representa desde lo profundo.”

La producción fue obra de Rafael Arcaute, ganador de varios premios Grammy y habitual colaborador de Nathy Peluso.

Nathy Peluso acompaña a ‘Buenos Aires’ con un vídeo donde se mezclan las películas caseras de su niñez con imágenes grabadas durante la cotidianidad del confinamiento, así como en el viaje que la llevó a Buenos Aires, con una estética lo-fi que encaja a la perfección con la melancolía de la canción, en la que Nathy Peluso vuelve a mostrar su gran talento y variedad de registros.

SuenasPe