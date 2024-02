Nicki Nicole se separó de Peso Pluma por un escándalo de infidelidad

“Me enteré de la misma forma que ustedes”, aseguró en sus redes sociales la cantante Nicki Nicole. El mensaje se da luego que se difundiera un video in fraganti de su novio y cantante Peso Pluma de la mano con otra mujer. Tras compartirse las imágenes, la rosarina se expresó al respecto dando indicios de que su relación estaría terminada.

El sábado por la noche, Hassan Emilio Kabande Laija -nombre real de Peso Pluma- asistió al Super Bowl en Las Vegas, EEUU. Al finalizar el evento, un fanático se cruzó y filmó al cantante en un casino caminando de la mano con otra mujer.

Si bien la mujer está de espaldas, los seguidores descartaron desde un inicio que se tratara de Nicki Nicole, ya que ella está cumpliendo con algunas responsabilidades laborales en Bolivia.

Nicki Nicole ha subido una historia diciendo que también se ha enterado de que Peso Pluma le ha sido infiel por el video que se ha hecho viral pic.twitter.com/PhPx3R9HYj — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2024

Luego de que se compartieran las imágenes, la cantante eliminó todas las fotos que tenía con Peso Pluma de su perfil de Instagram, además de que subió una historia refiriéndose al hecho: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Seguido, la artista afirmó que “con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”. Por último, agradeció por el “amor que me están haciendo llegar”. Por su parte, Peso Pluma mantiene las publicaciones de Instagram con Nicki.

Las redes sociales estallaron con la noticia. Así como hay muchos usuarios que defendieron a Nicki, también hay otros que consideraron que el hecho tiene que ver con una movida publicitaria de una nueva canción.

La última aparición de la pareja fue el 4 de febrero en la entrega de los premios Grammy, en Los Ángeles, Estados Unidos; tras el evento los artistas se habían hecho viral por la formo en que el mexicano presumía de la compañía de la rosarina.