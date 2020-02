Oscar 2020: Cuáles son las apuestas y favoritos

A continuación, los principales favoritos en las principales categorías según los pronósticos de las casas de apuestas.

Mejor película

1917 ha sido de las películas más vistas de este último año, y que haya gustado a un alto porcentaje de sus espectadores.

La victoria de 1917 en la categoría de ‘Mejor Película’ se paga 1.62€ por euro apostado y es la gran favorita. 4€ por euro apostado se paga por Parasite, mientras que Once Upon A Time in Hollywood y Joker lo hacen a 9.5€ y 13€ por euro apostado respectivamente.

Según las casas de apuestas, algo menos probable es que se lleve el Oscar a la ‘Mejor Película’ Jojo Rabbit o El Irlandés, cuyas cuotas ascienden a 81€ por euro apostado cada una.

Mejor actor

Joaquin Phoenix es el principal favorito para la estatuilla dorada pagándose 1.02€ por euro apostado, una cuota prácticamente segura.

De lejos le siguen actores como Adam Driver (13€ por euro apostado) o la representación española de esta categoría, Antonio Banderas. Los que tienen menos posibilidades es Leonardo Di Caprio, cuyo Oscar estaría a 81€ por euro apostado.

Mejor actor de reparto

El favorito es Brad Pitt, la apuesta es de 1.04€ por euro.

Mejor actriz

Renée Zellweger: las casas de apuestas le dan como la gran favorita con un 1.06€ a uno. En cambio, poe Scarlett Johansson la apuesta es de 17€ por euro.

Saoirse Ronan, Cynthia Evo y Charlize Theron son las menos probables, ya que sus cuotas ascienden a 34€, 41€ y 51€ por euro apostado respectivamente.

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, cuya cuota se sitúa en 1.06€ por euro apostado.

Mejor director

Sam Mendes y su 1917, ya que se paga 1.17€ por euro apostado que este director gane la estatuilla.

Mejor guión original

Parasite y Once Upon a Time in Hollywood se disputan el Oscar con cuotas muy parecidas: 1.53€ y 2.6€ por euro apostado respectivamente.

Mejor película de habla no inglesa

Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, es una de las nominadas y segunda favorita con una cuota de 21€ a uno.

