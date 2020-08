Patricia Sosa confesó que dejó de comer carne tras un contacto con OVNIs

Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand, programa que actualmente conduce Juana Viale, Patricia Sosa contó por qué dejó de comer carne.

Mientras era escuchada por Carmen Barbieri, Mariano Caprarola y Fernando Dente, la cantante contó, directamente, que se volvió vegetariana tras un avistaje de naves espaciales hace 25 años.

“Yo iba con una guía contactada y dos amigas más. Subimos al cerro como a las 12 de la noche y, a las 2 de la mañana, unas luces nos empezaron a seguir. Luces, no eran platos voladores”, contó.

Después, fue invitada a un asado por Daniel Vila, donde confesó “no poder comer” carne. “No pude. No es ‘no quiero’… no pude. No me llegaba el tenedor a la boca. Era un mandato”.

FiloNews