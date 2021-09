Premios Emmy 2021: todos los ganadores de la 73ª edición

Foto: Reuters

El evento se desarrolló de forma presencial en el exterior del Microsoft Theater de Los Ángeles. Sin embargo, el aforo fue reducido por el aumento de casos de coronavirus que hubo en los últimos días en los Estados Unidos. Además, todos los presentes debieron demostrar que están vacunados y presentar un PCR negativo.

Los ganadores

Mejor serie dramática o serie de antología

Gambito de Dama se impuso en una de las categorías más importantes de la noche

Mejor serie dramática

The Crown terminó de coronar su gran noche y se convirtió en la gran ganadora.

Mejor serie comedia

Como se esperaba, Ted Lasso logró imponerse en una categoría con grandes contendientes. Bill Lawrence, uno de los creadores de la serie, fue quien subió y agradeció a todo el equipo del show. En la terna se encontraban: Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky Method y Pen15.

Mejor especial de variedades pre-grabado

Hamilton se impuso en la categoría.

Mejor especial de variedades en vivo

El ganador fue Stephen Colbert’s Election Night 2020, un programa que cubrió la puja entre Donald Trump y Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos.

Mejor actor principal en serie dramática

Josh O’Connor logró llevarse el premio por su rol como el príncipe Carlos de Gales en The Crown

Mejor actriz principal en serie dramática

Olivia Colman ganó por su gran interpretación de Isabel II en The Crown.

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Ewan McGregor se impuso por su imponente versión del diseñador de moda Roy Halston Frowick en Halston.

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Kate Winslet ganó en la categoría gracias a su interpretación de una “madre imperfecta” en Mare of Easttown. Sus competidoras en la terna eran Michaela Coel (I May Destroy You), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision) y Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama).

Mejor guionista de serie o película antológica

Michaela Coel ganó en el categoría por su gran trabajo en I may destroy you, una serie que muestra a una chica que se replantea su vida tras ser víctima de una violación.

Mejor dirección serie o miniserie dramática

Scott Frank se impuso por su trabajo en Gambito de Dama.

Premio Golden a la trayectoria

Debbie Allen fue la homenajeada en el Microsoft Theater.

Mejor reality

The Amazing Race logró destacarse en esta categoría en la que compitió frente a Nailed It!, RuPaul’s Drag Race, Top Chef y The Voice. Este formato, que ya lleva 31 temporadas, propone que distintas personas viajen alrededor del mundo y compitan por un millón de dólares.

Mejor actor de comedia

Jason Sudeikis ganó en la categoría por su papel protagónico en Ted Lasso.

Mejor actriz de comedia

Jean Smart se llevó el premio por su protagónico en Hacks, donde interpreta a un ícono de Las Vegas.

Mejor dirección serie de comedia

Hacks logró su segunda estatuilla de la noche. Lucia Aniello, guionista y co creadora de la serie, se llevó la estatuilla por su gran trabajo en el primer episodio.

Mejor guión serie de comedia

Hacks, una comedia que muestra un cruce generacional entre una figura de la televisión y una incipiente escritora, se llevó el premio. Para recibir el Emmy subieron sus autores Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky.

Mejor programa de variedades con sketches

Como se preveía, dadas sus 21 nominaciones, Saturday Night Live se llevó el premio en la categoría donde era la gran candidata. La entrega del premio estuvo antecedida por un paso de comedia a cargo de Ken Jeong. Luego, el productor Lorne Michaels subió a recoger el premio.

Mejor programa de variedades y talk-show

Last Week Tonight with John Oliver logró imponerse en la terna. Minutos antes, el programa también se había llevado el premio a “mejor guion para serie de variedades”. Mejor actor de reparto en serie dramática:

Tobias Menzies se llevó el premio por encarnar a Felipe de Edimburgo en The Crown.

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Gillian Anderson se impuso en la terna por interpretar a Margaret Thatcher en The Crown.

Mejor dirección en serie dramática

Jessica Hobbs se llevó la estatuilla por su excelente trabajo en “The War”, el último episodio de la cuarta temporada de The Crown.

Mejor guionista de serie dramática

Peter Morgan se llevó el premio por The Crown. Además, el escritor es el creador de la serie que obtuvo con 24 nominaciones. El reconocimiento fue celebrado a la distancia porque el autor se encontraba en Londres.

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Evan Peters se llevó el premio por su gran performance como un detective muy sensible en Mare Of Easttown.

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Su gran interpretación en Mare Of Easttown, le valió el premio a Julianne Nicholson.

Mejor actor secundario en comedia

Brett Goldstein se impuso en la categoría gracias por su papel en Ted Lasso.

Mejor actriz secundaria en comedia

Hannah Waddingham logró llevarse el trofeo gracias a su rol en Ted Lasso. Sus competidoras en la terna fueron Rosie Perez (The Flight Attendant), Hannah Einbinder (Hacks), Aidy Bryant (Saturday Night Live), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Cecily Strong (Saturday Night Live), y Juno Temple (Ted Lasso).