Recuerdan a Kurt Cobain a 27 años de su muerte

Kurt Cobain se atrincheró en una habitación sobre el garaje de su casa en Seattle, puso un taburete contra la puerta y se encerró a escribir una carta de despedida. Se había quitado ya su gorra de cazador, que usaba para que la gente no lo reconociera.

Cobain sacó entonces de una caja de tabaco Tom Moore su parafernalia de drogas y se inyectó tres dosis de heroína, ya había bebido cerveza y fumado cigarrillos. Colocó en el suelo dos toallas, sacó su billetera y dejó a la vista su licencia de conducir para que pudieran constatar su identidad. Se acomodó en el piso y apoyó sobre el pecho su escopeta calibre .20. El cañón apuntaba directo a su barbilla y con el pulgar apretió el gatillo.

“Es mejor quemarse que desvanecerse”, se leía en su nota suicida, escrita en tinta roja y dedicada a Boddha, su amigo imaginario de la infancia. La frase fue tomada de la canción de Neil Young “Hey Hey My My”.

“No puedo soportar la idea de que Frances (su hija) se convierta en el rockero miserable y autodestructivo que me volví”, escribió, y en la última línea de su texto aseguraba que la pequeña, de entonces 20 meses, estaría mejor sin él.

El líder de Nirvana tenía 27 años. La banda-que visitó la Argentina en 1992- había irrumpido a comienzos de los 90 como exponente del movimiento grunge.

Su disco Nevermind, de 1991, catapultó a Nirvana a la fama.

The Man Who Sold The World, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit, In Bloom, About A Girl, fueron algunos de sus grandes exitos.

En las redes sociales recordaron al líder de Nirvana y su legado

