Se cumplen 32 años de la muerte de Freddie Mercury

FILE – In this July 20, 1986 file photo, Queen lead singer Freddie Mercury performs, in Germany. A previously unheard and unreleased song by Mercury was released Thursday, June 20, 2019. Universal Music announced that the track, “Time Waits for No One,Ó was originally recorded in 1986 for the concept album of the musical “TimeÓ with musician Dave Clark. A video to accompany the song was also released and includes unseen performance footage of Mercury. It was recorded in April 1986 at London’s Dominion Theatre. (AP Photo/Marco Arndt, File)

La noticia golpeó al mundo pocas horas después del comunicado que confirmó que el músico tenía sida.

Los rumores sobre la salud de Freddie Mercury comenzaron en 1986 y se intensificaron cuando el grupo anunció que no haría giras para promocionar los discos The Miracle de 1989 e Innuendo de 1991.

La última aparición pública de Freddie Mercury fue el 18 de febrero de 1990, para la gala de los premios Brit de ese año, con la cual se galardonó a la banda por su contribución a la música británica.

En la gala se lo veia delgado y con aspecto demacrado. El discurso lo dio Brian May, mientras que Mercury se limitó a dar las gracias.

Pese a que su salud empeoraba con el tiempo, Queen grabó el que sería el último disco de la banda, Innuendo.

Algunos de sus éxitos más conocidos en la voz de Mercury fueron: “We Are The Champions,” “Radio Ga Ga”, “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, y “The Show Must Go On”. Esta última la grabó cuando su estado de salud estaba debilitado a pocos meses de su fallecimiento.

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció en su mansión de Garden Lodge, a la edad de 45 años a causa de una neumonía bronquial debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Un día antes, la prensa había anunciado que el artista padecía esa enfermedad.

Pese a que no era profesaba ninguna religión, su funeral lo dirigió un sacerdote zoroástrico. Fue incinerado y sus cenizas reposan en lugar que es desconocido.