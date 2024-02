Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish, y Karol G, algunas de las ganadoras de los Grammy 2024

Karol G recbiendo su premio. Foto: Gentileza

La 66ª edición de los Premios Grammy han dejado grandes recuerdos en una ceremonia con fuerte presencia femenina. Taylor Swift agranda su inmensa estatura como la mayor estrella musical del momento con un par de premios cosechados. Entre ellos está uno de los más importantes, al álbum del año, por Midnights. Es el cuarto que logra en esta categoría en su trayectoria, superando a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

También fueron reconocidos artistas como Peso Pluma (México), Karol G (Colombia) y Rubén Blades (Panamá).

A continuación, los principales ganadores del premio Grammy en 2024

1. BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE

“Ghost in the Machine,” SZA featuring Phoebe Bridgers

2. BEST POP DANCE RECORDING

“Padam Padam” — Kylie Minogue

3. BEST COUNTRY SOLO PERFORMANCE

“White Horse” – Chris Stapleto

4. BEST SONG WRITTEN FOR VISUAL MEDIA

“What Was I Made For?” from Barbie the Album – Billie Eilish

5. BEST SCORE SOUNDTRACK FOR VISUAL MEDIA (INCLUDES FILM AND TELEVISION)

Oppenheimer — Ludwig Göransson, composer

6. BEST IMMERSIVE AUDIO ALBUM

“Act 3″ (Immersive Edition) – Ryan Ulyate, Michael Romanowski (Ryan Ulyate)

7. BEST POP SOLO PERFORMANCE

“Flowers” – Miley Cyrus

8. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

“Mañana será bonito”- Karol G

9. BEST REGIONAL ROOTS MUSIC ALBUM

“New Beginnings” – Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band

10. MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO

“Vida cotidiana”- Juanes y “De todas las flores”- Natalia Lafourcade

11. PRODUCTOR DEL AÑO (NO CLÁSICO)

Jack Antonoff

12. PRODUCTORA DEL AÑO (CLÁSICO)

Elaine Martone

13. MEJOR ÁLBUM DE ROCK

“This Is Why”- Paramore

14. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

“The Record”- Boygenius

15. MEJOR PERFORMANCE ALTERNATIVA

“This Is Why”- Paramore

16. MEJOR R&B PERFORMANCE

ICU – Coco Jones

17. MEJOR PERFORMANCE TRADICIONAL DE R&B

Good Morning – PJ Morton Featuring Susan Carol

18. MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO

SOS – SZA

19. MEJOR ÁLBUM DE R&B

JAGUAR II -Victoria Monét

20. MEJOR PERFORMANCE DE RAP

“SCIENTISTS & ENGINEERS”- Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane

21. MEJOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO

All My Life – Lil Durk Featuring J. Cole

22. MEJOR CANCIÓN DE RAP

“SCIENTISTS & ENGINEERS”- Killer Mike

23. MEJOR ÁLBUM DE RAP

MICHAEL – “Killer Mike”

24. BEST TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM

Bewitched – Laufey

25. MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO

Blood Harmony – Larkin Poe

26. MEJOR ÁLBUM DE FOLK

Joni Mitchell At Newport [Live] – Joni Mitchell

27. MEJOR ÁLBUM DE LATIN POP

X Mí (Vol. 1) – Gaby Moreno

28. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA

“Génesis”- Peso Pluma

29. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

“Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)”- Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

30. MEJOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL

Pashto – Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia

31. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

This Moment – Shakti

32. MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

“Colors Of Royal” – Julian Marley & Antaeus

33. MEJOR VIDEO MUSICAL

I’m Only Sleeping – The Beatles

34. MEJOR CANCIÓN DE R&B

“Snooze”- SZA

35. MEJOR ÁLBUM DE COUNTRY

“Bell Bottom Country”- Lainey Wilson

36. MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL

“Midnights”- Taylor Swfit

27. CANCIÓN DEL AÑO

“What Was I Made For?”- Billie Eilish

28. MEJOR ARTISTA NUEVO

Victoria Monét

29. GRABACIÓN DEL AÑO

“Flowers”- Miley Cyrus

30. ÁLBUM DEL AÑO

“Midnights”- Taylor Swift