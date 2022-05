Vuelve Black Mirror: la temporada 6 llegará a Netflix con mucho más para ofrecer

Atrapante e inquietante al mismo tiempo, hay algo seguro sobre Black Mirror: es una de las series que siempre tiene más para ofrecer a una audiencia siempre ansiosa de nuevas entregas. Para todos ellos, una buena noticia: habrá temporada 6 de la serie en Netflix.

A tres años de la quinta temporada, que tuvo tres episodios – y tras un intento muy criticado de una serie interativa- finalmente la revista Variety confirmó que ya se está realizando el casting para la sexta entrega.

En la revista adelantan que la sexta temporada tendrá una ambición más cinematográfica que sus predecesoras, con cada episodio abordado como si se tratara de una película.

¿Por qué tardó tanto en salir la sexta temporada de Black Mirror?

En 2020, Chalie Brooker, director de la serie, aseguró que no tenía fuerzas para escribir más historias teniendo en cuenta la pandemia y la posibilidad de que la realidad superara a cualquier ficción. Recordemos que 202 fue un año durísimo en todo el mundo, mientras la pandemia dejaba expuestas las peores falencias de los sistemas y los hospitales estaban desbordados de enfermos.

“En este momento no sé cómo podrían sentar las historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en una de ellas. Me apetece retomar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”, dijo Brooker en aquel momento para explicar el parate.