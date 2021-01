Vuelve la serie “Sex and the city”

Posterior al anuncio de que habrá una nueva temporada de la exitosa serie “Sex and the city”, que fue también estuvo en el cine en dos oportunidades, la historia de Carrie y sus amigas continuará basada en el libro homónimo de la estadounidense Candace Bushnell, resultado de una columna semi autobiográfica que la autora escribía en los años 90 para el diario New York Observer.



La serie -de diez episodios de media hora cada uno- comenzará a filmarse en Nueva York a fines de junio y estará protagonizado por Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte).

Es que la actriz Kim Cattrall -quien protagonizó las seis temporadas de la serie, de 1998 a 2003, así como las dos películas- se negó a participar otra vez en el programa luego de las públicas con Sarah Jessica Parker, por “acaparar” el rol protagónico.



Fue la propia creadora de esta ficción, Candace Bushnell, quien aseguró recientemente a la página web PageSix.com, que la nueva temporada funcionará bien sin Kim Cattrall, o mejor dicho, sin Samantha.

El exitosísimo libro “Sex and the city” lanzado en 1996, en Estados Unidos, fue tan sólo la punta del iceberg de una extensa colección de títulos que alteraron el espíritu de la época: la aparición masiva de novelas escritas y dirigidas a mujeres jóvenes, solteras, trabajadoras, independientes, en escenarios urbanos.

La diferencia entre el libro y la serie es, que esta última, redujo el protagónico a cuatro mujeres, sentó las bases de sendos estereotipos con los que la “espectadora” se sentirá identificada (la mujer fatal, la esperanzada o la inteligente) y profundizó en los sentimientos de cada uno de los personajes y sus historias.