A un misionero le robaron el celular en el Lollapalooza, “escrachó” al ladrón y recuperó su dinero

César Hnatiuk es Misiones y fue víctima del robo de su celular en el Lollapalooza. El joven publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que rápidamente se hizo viral.

Debido a que el tweet en el que la víctima dio datos del ladrón y se hiciera viral, éste terminó devolviéndole el dinero.

El sujeto le había vaciado la cuenta de Mercado Pago a Hnatiuk, que era dinero que tenía para regresar a la provincia de Misiones. Debido al ilícito, tuvo que pedir plata para volver a su provincia.

Lástima que no pude hacer más que denunciarle. — Cesar o Ezequiel (@CesarHnatiuk) March 21, 2022

Mediante la transferencia que hizo el sujeto desde el celular robado, la víctima obtuvo sus datos personales y lo publicó en redes sociales, incluso agregó su lugar de trabajo.

“Todo se hizo muy viral y la persona que me robó se comunicó conmigo. No me pudo devolver el celular porque lo vendió, pero hizo la devolución del dinero por el mismo medio por el cual me robó, por miedo a ser escrachado y perder su trabajo”, explicó el joven.