Alquimia de las Heridas Emocionales: fomentando creatividad

Quien no ha tenido heridas, hoy que aprendí un poquito mas sobre las emociones, al estar atenta y consciente puedo detectar, que siento, que me detona, en que intensidad, en qué ambiente, ante cuales personas, ante que acontecimientos, ante cuales recuerdos y lo mejor es que puedo elegir como me quiero sentir, es la mejor noticia que se puede dar.

Por otro lado, amo la creatividad siento que es el motor para hacer efectivo ese “ikigai” que llevamos dentro, esa “razón de ser” esa “razón por la cual me hace despertar cada mañana con pasión”, la creatividad hace posible la realización de los sueños de mi vida, porque son mas de uno. A medida que vamos atravesando etapas vamos cambiando el “IKIGAI”. Me apasiona guiar a la gente a descubrir el sentido de su vida, me apasiona ayudar a que sea un poquito mas feliz. Y de esto se trata la Alquimia de las heridas emocionales.

Abrazar el dolor

Pareciera inconcebible abrazar el dolor, en general a las emociones consideradas negativas, sentimos aberración a ellas, huimos, queremos borrarlas, deseamos felicidad para nuestros hijos y la familia, pero el sufrimiento es parte de la vida. Nacemos y lo primero que hacemos después de respirar es llorar, nacer duele y morir creo que aun más, porque nadie nos prepara para eso. En una cultura que nos ha habituado al consumo inmediato y a la satisfacción instantánea, emociones como la tristeza, el enojo, el desánimo o la frustración no tienen cabida. Estas emociones, son percibidas como alteraciones disfuncionales, que nos sacan de los circuitos de la producción y el consumo. Cuando no renunciamos al dolor, sino que lo incluimos como un elemento que nos constituye y nos forma, se inicia y se expresa la creación. Cuando no renunciamos al dolor, sino que lo validamos e incluimos como un elemento que nos constituye y nos forma, se inicia y se expresa la creación. Todo es bueno hasta el dolor porque es lo que nos hace mas fuerte.

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”.

Emociones que nos hacen más creativos

Le atribuimos a los artistas el ser creativos y todos los seres humanos lo somos, hay que despertarla trabajando para ello. A lo largo de la historia, han sido muchos los artistas y científicos que han señalado que, en los momentos de menor felicidad de sus vidas, ha sido cuando mayores niveles de creatividad han experimentado, mi amado Vincent Van Gogh

Las neurociencias vislumbran las conexiones que abre las puertas de la creatividad. Un estudio del doctor Roger Beaty apunta a que las personas con mayores niveles creativos presentan una mayor conexión entre dos áreas del cerebro que no suelen estar muy de acuerdo.

Las personas que poseen un mayor compromiso afectivo, es decir, gente abierta a profundizar en sus emociones, están más abiertas a la inspiración; siendo este un indicador más fiable de la creatividad, que el del nivel intelectual. También cuando los individuos se encuentran en ambientes inusuales en los que se contraponen emociones, la creatividad aumenta. Esto sucede gracias a que el cerebro se ve obligado a realizar asociaciones que en situaciones normales nunca realizaría, es decir sacarlo de la zona de confort, como cuando el artista se encuentra bloqueado ante la obra, hace el ejercicio de ponerla boca abajo al revés y allí se inspira nuevamente.

Se ha demostrado que los estados emocionales positivos pueden impulsar la creatividad, permitiendo producir más ideas, aunque no necesariamente más originales. En el caso de las emociones negativas, como la tristeza, rabia, melancolía y desengaño, estas ayudan a las personas a producir más ideas cuando la tarea creativa es considerada interesante. De forma que el individuo en un estado de ánimo negativo encuentra en el proceso creativo un remedio para volver a un estado emocional neutro o positivo.

“Para vivir una vida creativa debemos perder nuestro miedo de estar equivocados”

-Joseph Chilton Pierce-

La creatividad y la Educación emocional

Sir Ken Robinson es un referente a quien sigo, educador, escritor y experto en asuntos relacionados con la creatividad. Fue nombrado sir por la reina de Inglaterra por incorporar clases de arte al currículum escolar. Denunció en la charla TED más vista de la historia que la escuela con un planteamiento educativo tradicional mata las emociones y la creatividad. Esta sabido que los niños son altamente creativos y queda allí su potencial. En su investigación muestra cómo el 90% de los niños de preescolar presentan altos niveles de pensamiento creativo, esos mismos niños ya con 12 años, apenas un 20% logra mantener esos niveles de pensamiento divergente. La creatividad es, cada vez más, una cualidad requerida en la sociedad del siglo XXI. Muchos estudios han demostrado que las características emocionales del individuo tienen un impacto específico en su capacidad creativa y artística.

La tendencia a mantener estados de ánimo positivos se relaciona con la liberación de dopamina, lo que facilita el desarrollo flexible de la atención y la capacidad para desarrollar más perspectivas cognitivas.

Los estados emocionales negativos influyen en la creatividad, en otra dirección. Durante la fase de dolor y tristeza, el impulso creativo suele estar relacionado con un tipo de tarea más específica y de producción creativa, como la música y la escritura “escritura-creativa” y la pintura. Se entiende que los estados de ánimo positivos afectan a las fases de percepción y a la fase final del proceso creativo artístico, mientras los negativos afectarían a las primeras fases de preparación, incubación e ideación.

Este trabajo lo realizo leyendo, investigando, sacando apuntes de conferencias. Deseo de todo corazón que el camino de la vida no duela tanto. Que puedas agradecer hasta por las desgracias. “Gracias” debería convertirse en la palabra mágica.

Por Verónica García Torrent

