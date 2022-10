Coaching ontológico, un acompañamiento a la persona “para encontrar al ser maravilloso, único y feliz”

POSADAS. Mejor de Tarde recibió la visita de la terapeuta Liliana Valdez, especialista en actividades de yoga terapéutico, reiki y coach ontológico.

“Las personas a veces atravesamos distintas etapas y situaciones. Nos encontramos haciendo tareas que no nos gustan, no nos salen las cosas o no nos sentimos muy bien”, dijo Valdez, explicando que la terapia es un acompañamiento a la persona para encontrar al ser maravilloso, único y feliz”.

En ese sentido, la especialista señaló que la actividad reúne a muchas personas de distintas edades. Hay jóvenes que se hacen muchas preguntas y personas de edad que no se sienten bien, “ir a trabajar es un esfuerzo y un sacrificio”.

En un tiempo en el que se habla de “época” y “edad de las personas”, la terapeuta explicó que “cocina, arte y música” no eran visto como profesiones para “defenderse” en la vida, algo que cambio rotundamente con el paso de los años. “Ahora, si acompañamos a nuestros hijos, siguiendo lo que a ellos les gusta hacer, podemos ayudarlos a que encuentren un camino de profesión y vocación, que lo hagan con amor”, dijo.

Con el coach ontológico, los terapeutas “ayudan” a las personas a encontrar respuestas sobre la vida que están buscando y quieren. A raíz de algunas guías, la persona misma produce los cambios. “No se da ningún consejo”, aclaró.