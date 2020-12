Conocé los beneficios de caminar descalzo

Caminar sin calzado sobre el pasto o disfrutar de la tibieza del sol en la piel, son necesidades básicas para mantener al cuerpo humano en buen funcionamiento.

Caminar descalzo en el pasto, con las plantas de los pies libres para amoldarse a la superficie de la Tierra, es una actividad que se conoce como puesta a tierra o conexión a tierra.

El cuerpo produce regularmente cargas positivas, que si son excesivas, pueden oxidar y dañar la salud.

La superficie de la Tierra conduce a la electricidad; mantiene una carga negativa en el suministro de electrones libres que se renuevan continuamente por el circuito eléctrico atmosférico global.

En ese contexto, el Journal of Environmental and Public Health publicó: “Es un hecho establecido, aunque no ampliamente apreciado, que la superficie de la Tierra posee un suministro ilimitado y continuamente renovado de electrones libres o móviles. La creciente evidencia sugiere que el potencial negativo de la Tierra puede crear un entorno bio-eléctrico interno estable para el funcionamiento normal de todos los sistemas corporales. Por otra parte, la oscilación de la intensidad del potencial de la Tierra puede ser importante para establecer los relojes biológicos que regulan los ritmos diurnos del cuerpo, tales como la secreción de cortisol”.

Cada vez hay más estudios que demuestran que esta conexión con la superficie de la Tierra cumple un papel vital en la prevención de la enfermedad, además, ofrece una serie de beneficios de la mejora del sueño y el alivio del dolor.

Algo tan simple como conectarse a Tierra, le permite al cuerpo mantener una carga saludable de electrones negativos. Estos electrones, son uno de los antioxidantes más potentes que conocemos y puede tener un efecto anti-inflamatorio y antioxidante en el cuerpo.

En pocas palabras, se cree que el influjo de los electrones libres de la superficie de la Tierra ayudará a neutralizar los radicales libres y disminuir la inflamación aguda y crónica, que está en la raíz de muchos problemas de salud y el envejecimiento acelerado.

La mayoría de los estudios incluyeron métodos de prueba en interiores que simulaban estar descalzos al aire libre y, en ese contexto, se encontraron mejoras en las siguientes condiciones:



-Trastornos del sueño, como la apnea del sueño

-Dolor muscular crónico y en las articulaciones, y otros tipos de dolor

-Condiciones asmáticas y respiratoria

-Artritis reumatoide

-SPM (Síndrome pre menstrual)

-Hipertensión

-Niveles de energía

-Estrés

-Actividad del sistema inmune y respuesta

-Variabilidad de la frecuencia cardíaca

-Indicadores principales de la osteoporosis

-Niveles de ayuno de glucosa en personas con diabetes

Al igual que el acceso a la exposición regular al sol, caminar descalzo en la naturaleza es una práctica fundamental muy descuidada, pero que puede corregirse fácilmente.