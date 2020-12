Consejos para limpiar la licuadora

Foto: Diario Qué

La licuadora es uno de los electrodomésticos más usados por su facilidad de uso y versatilidad, permite hacer jugos, batidos, sopas, salsas y toda clase de recetas. Sin embargo, puede ser difícil eliminar los pequeños residuos que se quedan atrapados en sus paredes y cuchillas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de América indica que para garantizar la seguridad alimentaria es fundamental limpiar, separar y cocinar con protocolos correctos, también enfriar los alimentos a las temperaturas adecuadas.

Asimismo, señala que la carne, los huevos crudos, las aves y los mariscos deben mantenerse separados de los alimentos que ya han sido preparados. Por ello, se debe prestar una especial atención a la desinfección de la licuadora, sobre todo si has manipulado estos alimentos en ella.

Por ello, a continuación, te brindamos algunos consejos para desinfectar la licuadora.

-Antes de realizar la desinfección de la licuadora, es importante que la desconectes y retires el vaso de la base.

-Lávala con la ayuda de un cepillo.

-El primer paso, será hacer un lavado tradicional con agua y jabón. Para ayudarte a llegar a las partes difíciles puedes usar un cepillo de dientes que sea destinado solo para este fin. Además, debes frotar sus paredes y tapa con una esponja con jabón para eliminar las manchas.

-Licúa agua caliente con detergente.

-Llena el vaso de la licuadora hasta la mitad y agrega unas gotas de detergente. Luego, enciende la licuadora por 30 segundos. Enjuaga el exceso de jabón y espuma con agua fría.

-Hacer una mezcla de agua, vinagre, bicarbonato de sodio y jabón líquido.

-No es recomendable usar paños de tela. Puedes poner la licuadora boca abajo para que escurra el agua y esperar a que esté seca para guardarla. Para que no genere malos olores, no la selles con la tapa cuando la guardes.

-Cuida las partes externas. Aunque las bacterias suelen acumularse en el interior del vaso de la licuadora, también es necesario que mantengas sus partes externas en óptimas condiciones y libres de suciedad. Para limpiar la base del motor, puedes ayudarte de un paño con vinagre. Además, si notas que los botones se han llenado de suciedad, los hisopos serán útil para quitar los excesos de comida.

En síntesis, una licuadora con residuos alimentarios puede ser peligrosa para la salud. Tómate tu tiempo después de su uso para dejarla tan limpia como si fuese nueva.