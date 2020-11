Cuáles son las frutas con mayor y menor azúcar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir hasta cuatro porciones de fruta diarias. Sin embargo, a pesar de que son saludables por su alto contenido en fibra, agua, antioxidantes y vitaminas, los profesionales advierten que comer mucha cantidad puede causar altos niveles de azúcar para nuestro cuerpo.

Si estás siguiendo una dieta estricta en la que has decidido reducir el nivel de índice glucémico, como si no, es bueno que sepas cuáles son las frutas que más azúcar contienen por cada 100 g, para que controles las cantidades que debes comer y no pasarte.

Si tu objetivo es bajar de peso tienes que tener en cuenta el índice glucémico de los alimentos que consumes y hay frutas que no son tan recomendables.

A continuación, un listado de las frutas que más azúcar tienen según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Los higos

La fruta que más azúcar tiene: 16 gramos por cada 100. Aporta una buena cantidad de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, pero es mejor tomarlo en pequeñas cantidades.

El kiwi

Tiene un gran contenido en vitamina C, pero cada 100 gramos de esta fruta contienen 9 g de azúcar, estando entre las más altas.

El mango

Mejora las digestiones y es beneficiosa para el hígado, también está en el listado de las frutas con más azúcar: 14 gramos por cada 100.

Manzana

Su nivel de azúcar es de 10 gramos por cada 100. Aconsejan tener cuidado con su consumo.

Ananá

Es ideal para desintoxicar y desinflamar, pero su contenido de azúcar es de 10 gramos por cada 100.

Banana

Es de las que más azúcar tiene: 12 gramos por cada 100. Eso sí, es una fuente inigualable de potasio y es rico en vitaminas B6 y C.

Las uvas

Especialmente en su versión uvas pasas, son la fruta con más azúcar: por cada 100 g de uvas consumes 16 g de azúcar. Aun así, sus beneficios son excelentes como que protegen contra el cáncer, regulan los intestinos y nos proporcionan energía.

¿Cuál es la que más te gusta?