Cuáles son los beneficios de las hojas de rábanos y qué usos pueden darse

Las hojas de rábano contienen compuestos nutricionales que podrían influir de manera positiva en la salud.

Si aún no te animas a probar las hojas de rábanos, te contamos cuáles son propiedades y cómo consumirlas.

Si bien no existen muchos estudios respecto a sus propiedades, el rábano ha sido utilizado en la cultura popular como coadyuvante para tratar ciertas afecciones leves como la fiebre, el dolor de garganta, los trastornos biliares y la inflamación.

Las hojas de rábano pueden ser incluidas en cualquier dieta para aprovechar al máximo sus beneficios. De hecho, se puede mezclar con algún otro vegetal de hojas de verdes para consumirlas en ensaladas.

En relación a esto, una publicación de la Illinois University Extension, se detallan los componentes nutricionales de una gran variedad de vegetales y señala que media taza de rábano contiene aproximadamente 12 calorías y prácticamente nada de grasa.

Las hojas de rábano podrían ayudar a facilitar la digestión. Si bien aún hace falta evidencia científica que compruebe sus efectos, algunos estudios realizados en animales sugieren que su contenido de fibra sería el responsable de este beneficio.

En efecto, una investigación publicada en Food and Agricultural Organization of The United States, explica que el consumo de estas hojas puede mejorar la función gastrointestinal y el metabolismo de la grasa.

Cómo consumir las hojas de rábano

Se pueden utilizar en diferentes platos y lleva el mismo procedimiento que cualquier vegetal de hojas verdes.

Algunas preparaciones

–Ensaladas: al igual que la lechuga o la espinaca, las hojas de rábano se pueden agregar a cualquier ensalada.

-Sopas: se pueden cocinar dentro de la misma y hacer parte de la variedad de verduras que ésta contenga.

–Batidos: se pueden agregar algunas hojas de rábano que aportarán sus propiedades y no tendrán incidencia en el sabor.

–Tortillas: Su preparación es igual a la de una tortilla de huevos con espinaca, solo que en lugar de este último ingrediente se deben añadir las hojas de rábano.

–Salteados: también se pueden saltear al wok junto con otros vegetales. Solo necesitas sal y las especias que desees para condimentar.

El consumo de hojas de rábano se considera seguro casi siempre, aunque en grandes cantidades, puede irritar el estómago. Además, algunas personas podrían ser alérgicas a este alimento.

Por otro lado, las mujeres en estado de embarazo o lactancia deben tener especial cuidado al consumirlo, debido a que no existe suficiente información sobre sus efectos en este periodo.

En cantidades moderadas, el uso de esta planta no tiene ningún efecto adverso, por lo que puedes incluirla en tu alimentación sin ningún problema.