Eclipse de Luna llena en Sagitario del 26 de mayo: cómo influirá en cada signo

El próximo miércoles 26 de Mayo -a las 8,14 am- veremos y sentiremos la energía de un eclipse de Luna llena en el signo de Sagitario. Sera total y es el cierre de una Luna Nueva. Es decir: cierra la etapa que comenzó con eclipse de Sol que tuvimos el pasado 14 de Diciembre de 2020.

Preciamene por ello, es interesante que el 26 de mayo dediques un tiempo a recordar qué cosas estaban sucediendo en tu vida por ese entonces y cuáles fueron tus intenciones en aquel momento.

Para que un eclipse – del latín eclipsis y este del griego antiguo Εκλείψεις- suceda los 3 astros involucrados -Tierra, Sol y Luna- deben alinearse en el mismo grado matemático. Es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna.

Este hecho, este acontecimiento tiene 3 veces las potencia de la Luna Llena y Nueva y los astrólogos los llaman “las puertas giratorias celestiales” ya que es por aquí donde entra y salen sucesos o personas.

Cómo transitar un eclipse

El día del eclipse -26 de mayo- no se recomienda realizar ningún ritual, no es una jornada para cargar piedras, ni encender velas, no es necesario meditar ni hacer pedidos. El día del eclipse es una jornada de descanso, mesura y mucha calma. Recibiremos mucha información ese día pero la asimilaremos de a poco, con tiempo y lo notaremos con el transcurrir de los días.

La energía de Sagitario

Para todos los signos Sagitario es la verdad -esa verdad subjetiva que le da sentido a tu vida-, la filosofía de vida y el sistema de creencias que te sostiene, este signo también tiene cualidad de expansión real y metafórica. Sagitario te invita a ampliar tus horizontes físicos y espirituales. Puede ser un momento para programar o realizar un viaje al extranjero o comenzar el camino de tu crecimiento espirtual

Es muy interesante revisar esta información en tiempos donde todo esta cambiando velozmente y es clave aprender a moverse con comodidad en esta modalidad.

Habiendo pasado ya un año de pandemia – y ya adaptados a esta nueva forma de ver y sentir lo que es nuestra actual normalidad- urge hacernos nuevas preguntas sobre lo que queremos que sea nuestra verdad y que aquello en que queremos y decidimos seguir creyendo.

Antes de hacer un recorrido por signo por signo es importante destacar que esta fecha, en particular, nos afecta a todos porque, como deciamos antes, es el final de una etapa que comenzó el 14 de diciembre del 2020. Es hora de revisar nuestras creencias, identificar cuáles son nuestros guías -volver a elegirlos, si es necesario- o buscar nuevos horizontes: es un periodo que se caracteriza po la velocidad con que todo trancurre y debemos aprovechar, a pleno, este upgrade informativo que nos llega para evolucionar más y mejor.

Signo por signo

Veamos, entonces, que “regalos” te dejó este portal de casi 6 meses -que comenzó el 14 de diciembre y termina el 26 de mayo- y recordá que no necesiarmante va a identificarlos de inmediato. A lo mejor, el proceso, te llevará varias semanas.

ARIES. Podés observar que aprendiste que no hay verdades absolutas ni dogmas y eso te abre posibilidades a cambios de parecer, a lo mejor decidiste dejar de creen en personas que antes guiaban tu camino. Es información que ira llegando de acá a julio, date tiempo y recorre detalladamente las situaciones que te hacen dudar de todo aquello en lo que antes creías sin cuestinamiento alguino.

TAURO. Se termina algo que te llevo años de mucho esfuerzo y trabajo, si bien en un comienzo lo hacías naturalmente, ya no sucedía eso en el último tiempo, sino más bien sentía el peso sobre tu cuerpo. Salís del túnel y llena de recursos que te abren un mundo nuevo. Es muy probable que este proceso lo observes con otro acompañándote

GEMINIS. Feliz renacer Géminis, se viene en 2 semanas el eclipse de sol que te llevará a descubrirse grandiosos, pero primero, tenés que hacer registro de lo que has sanado con las ultimas repeticiones de patrones que llegaban para tu despertar y tu evolución. Estás a tus anchas recogiendo mucho aprendizaje de los últimos 6 a 10 meses, y podés distinguir aceptación en ese aprendizaje sea cual fuera.

CANCER. ¡Cuánto trabajo hecho! Del cotidiano consciente y de inconsciente con la almohada los sueños y los terapeutas. Tu agenda llena de oportunidades de mostrar tu expansión. Al mismo tiempo la necesidad de darte tiempo de descanso. Se vienen oportunidades de mostrar este trabajo y que todos lo valoren.

LEO. Leoninas están preparadas para mostrar su talento al mundo, pasaron por una etapa de gran despertar que les deja una cantidad de relaciones muy importantes con quienes compartir su don.

Una cantidad de creaciones pasadas se reinventan por haber liberado viejas creencias, y haber trabajado con su niñez interna.

VIRGO. Las novedades llegan en el mundo emocional -aquellas que tienen que ver en como hacer bases familiares de una forma totalmente diferentes- serán la clave para que hoy registres cosas hoy que te hacen hacer pie en todo tu entorno familiar y tu casa. A las cosas que parecen poco claras solo debés darle hasta fin de Julio que se completa la temporada de Eclipses y el velo que queda por caer se esfuma.

LIBRA. Mucha información nueva también sobre como desde tu base de creencias de la niñez están cambiando puntos fundamentales para lanzar una nueva manera de comunicarte.

Se vienen tiempos de hermosos y grandes proyectos que serán muy bendecidos y recibidos por quienes te rodean. Especialmente podría haber una oferte de contratación o de trabajo sumamente tentadora que esta muy ligada a tus nuevos nortes.

ESCORPIO. Luego de un proceso de gran sanación donde se ha jugado mucho tu vulnerabilidad, lo experimentado junto a otra persona y lo profundamente compartido se expresa en esa sanación.

Hay sorpresas con herencias o resoluciones sobre temas de dinero entre familiares.

SAGITARIO. Los valientes sagitarianos -que reciben esta Luna en el nodo sur y la luz y activación del nodo norte- podrán comprobar el interesante el fruto de esas semillas 2020. En este momento es clave que se amen, cuiden y atiendan como prioridad absoluta por las próximas dos semanas. Han trabajado incansablemente en sus procesos estos últimos 6 meses. Hoy son más ustedes que nunca.. Prioridad es cuidado y amor propio, escucharse, atenderse No ser egoísta

CAPRICORNIO. Se recogen lecciones sagradas sobre sanar desde lo mas profundo de un viejo dolor. Las rutinas y los cuidados especiales de su cotidianeidad fueron fundamentales a la hora de procesar la información inconsciente que se jugo en los últimos 6 meses. La salud física y la salud mental están en plena renovación contractual. A celebrarse. Esta sanación los mueve en el espiral evolutivo

ACUARIO. Están cultivando los talentos y los dones magníficamente, es tiempo de que sus proyectos creativos tengan luces de neón. Se vienen cantidad de posibilidades desde esa creatividad incluyendo bebés y nuevas relaciones.

PISCIS. Lo que han procesado en el último tiempo y con impacto en el área de la comunicación los pone en carrera para un futuro profesional muy prometedor. Cuando hablo de comunicación es con vos misma con quien debés comenzar para luego llevarlo a todos los planos. Hay una reinvención full escribiendo un futuro que quedó libre limpio y claro de viejas confusiones.

Fuente Para Ti – Asesoró: Asesoro: Silvana Franceschini, – Investigación y coaching astrológico —Casa XI.