El Grupo Z en la mira del Gobierno Nacional

Posadas/ Bs. As. El ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió en duros términos a los empresarios del transporte urbano en medio del paro de colectivos que sacudió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a varias provincias como Misiones, causando toda clase de demoras, complicaciones y pérdida de horas de trabajo a millones de trabajadores.

Massa indicó: “Es un paro que forzaron los empresarios, el Estado le transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios retuvieron la plata para forzar a los trabajadores a salir a la calle. Los salarios estaban acordados en las paritarias, se depositaron, tampoco era por las tarifas porque no les importa”.

Ofuscado el Ministro agregó: “Cada vez que toman el colectivo, por cada 100 pesos que ustedes pagan 80 pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios; es más nunca fueron a firmar el acta”.

Sin tapujos nombro a dos de los empresarios responsables del alboroto, precisamente son los dos que tienen mayor cantidad de servicios de colectivos no solo en Buenos Aires sino también en otras provincias como es el caso de Misiones.

“Hay un señor Faija y uno Zbikoski, al que le dicen el amarillo, que pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad”, disparó.

Ángel Faija es el hombre fuerte detrás de Dota, mientras que Javier Casimiro Zbikoski es el titular del Grupo Metropol.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), de 2019, determinó que ese año, el Grupo DOTA está vinculado al 67,42% de las líneas operadas por grupos empresariales en el AMBA.

Javier Zbikoski, es un empresario nacido en nuestra provincia, uno de tres hermanos (Eduardo y Marcelo), dos de los cuales controlan el Grupo Metropol en Buenos Aires, el otro gigante del transporte urbano.

Marcelo Zbikoski es a quien los misioneros conocemos bien principalmente en la ciudad de Posadas donde maneja el famoso Grupo Z ( Casimiro, Tipoka, y las empresas Nuestra Sra. del Rosario y Nuestra Sra. De Candelaria); el 95% del servicio de transporte urbano e interurbano.

Vale decir que si bien el Gobierno Nacional ayer Salió con los tapones de punta contra el grupo empresarial, fue por el malestar que generaron las innumerables quejas de los bonaerenses que se vieron imposibilitados de ir a trabajar, sin tomar en cuenta que hace un mes al menos los Posadeños venimos sufriendo constantes reducciones de frecuencia que afectan a los usuarios.

Amén de este paro que fue nacional, y al que “casualmente” se adhirieron solo las empresas lobbystas como la de los Ziboski, la problemática del transporte hace meses viene golpeando a los usuarios provinciales, según los choferes las reducciones de frecuencia en la capital misionera se dan como medida de protesta por el retraso en los pagos y las malas liquidaciones.

El poderoso Grupo Z no solo afecta a los usuarios de Misiones, sino que su red es tan grande que se mantiene en la mira del gobierno nacional.

Los medios nacionales como Infobae, cuentan que la familia Z empezó en Posadas en el negocio del transporte. También en la venta de autos. Pero el salto a gigante del transporte llegó más tarde. La Nueva Metropol empieza a tomar forma en 1996 con la adquisición de la línea 65, para luego sumar líneas y compras de empresas renombradas como la operadora de media distancia Chevallier, según cuenta la historia que el mismo grupo publica en su página web, entre otros recorridos urbanos. Gestiona en total 27 líneas de colectivo, pero es sólo una de sus áreas de negocio. Además del transporte, se ufana de haber vendido más de 13.400 autos y operar 126 hectáreas de nogales en Mendoza.

Según la denuncia, Nueva Metropol, a fin de no perder el cobro de los subsidios, reconvirtió los servicios diferenciales -que ya no estaban alcanzados por el beneficio- a servicios expresos que sí le permitían seguir percibiéndolos. Para completar la maniobra, les cobraba a los pasajeros la tarifa diferencial de 20 pesos, con lo que cubría el costo de ese servicio y al mismo tiempo recibía los subsidios del Estado haciendo pasar los viajes como “expreso” cuyo precio del boleto era en ese momento de 10 pesos. En los hechos a la hora de prestar el servicio la empresa denunciada brindaba un servicio expreso por el que debía cobrar 10 pesos aunque obligaba a los usuarios a pagar 20 como si fuera un servicio diferencial cuando en verdad no lo era.

Para cobrar un boleto más caro que el autorizado por la CNRT lo vendían en un puesto fijo ubicado en la parada del colectivo o les hacían pasar dos veces por la lectora la tarjeta SUBE a los pasajeros.

También según datos oficiales, Metropol cobró esta semana, por parte del Ministerio de Transporte: 2.178 millones de pesos.