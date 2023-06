“El último gobierno de Cristina presidente fue el más difícil para ejercer el periodismo”

Alfredo Zacarías, exvicepresidente del FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), habló con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, en el marco del Día del Periodista-que se conmemora el 7 de junio.

“Yo creo que más que un día de celebración debería ser un día de reflexión, por lo desgastada que está la profesión. Acá en Argentina fue un poco absorbida por la grieta que vive la sociedad”, expresó Zacarías.

Por otra parte, se refirió a los periodistas militantes, “creo que no debería haber, creo que debería haber periodistas nada más”.

Además, dijo que el norte de la profesión, “es tratar de ser lo más objetivo posible, seguir chequeando fuentes. Es algo que se abandonó muchísimo en el periodismo de este tiempo con esto de las redes sociales y los medios electrónicos que te obligan, o te llevan a que tenemos que estar rápido y al ritmo de las redes sociales con la información”.

“Creo que debe ser un día de reflexión para tratar de mejorar todo esto, sin abandonar el camino de la modernización y de la tecnología, volver un poquito a la fuente para hacer un periodismo alejado de la politización, alejado de la grieta”, precisó Zacarías.

Con respecto al avance de la tecnología y la convivencia con el periodismo señaló: “Internet no hizo desaparecer a los diarios de papel. La inteligencia artificial no tiene que hacer desaparecer a los periodistas, porque la impronta al calor humano no lo va a poder poner la inteligencia artificial, una nota sin calor humano algo le falta”, expresó el integrante del FOPEA.

Por otra parte, Zacarías, quien tiene 40 años de profesión, señaló que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue el más difícil para ejercer el periodismo. “Puedo hablar de ejercicio de la profesión en tiempo democrático, creo que el último gobierno de Cristina fue el más difícil, hoy estamos en un contexto difícil pero no en el que hay una presión, me acuerdo que en el último gobierno de Cristina Kirchner”, declaró Zacarías.

Y agregó: “a mí no me ha tocado, pero sí les ha tocado a colegas que eran críticos, a colegas de Buenos Aires, con el Gobierno Nacional, y les caía la AFIP apretándolos. En este momento eso no se da, digamos, pero sí tenemos un contexto difícil porque la grieta está marcada muy profundo”.

“Un ejemplo, no recuerdo qué organismo es, pero es uno que tiene que ver con los medios de comunicación que lanzó en las últimas horas un manual para detectar y contra el software en el que atacan a los medios de comunicación. El gobierno lo que tendría que estar haciendo es garantizar la libertad de expresión en la Argentina”, expresó Zacarías.

“Por lo menos no hay ataques individuales a periodistas. Por supuesto, no es el ideal, estamos muy lejos del ideal que nos gustaría a todos, pero creo que el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el más difícil de todos”, afirmó.