Los 4 alimentos para combatir el cansancio y la fatiga

Una serie de alimentos puede ayudar a combatir la sensación de cansancio y fatiga y esto se debe a la concentración de nutrientes que poseen en su interior. Incluso algunos cuentan con sustancias ergogénicas capaces de aportar un plus en los momentos de mayor necesidad por lo que es bueno que se incluyan en la dieta regular.

Las citadas sustancias son las que mejoran el rendimiento de un organismo y suelen clasificarse en: nutricionales (como las proteínas), farmacológicas (como las anfetaminas) u hormonales (como los esteroides anabólicos).

Para gozar de un buen estado de vitalidad es preciso también fomentar los hábitos de vida saludable, según indicó Saúl Sánchez, médico experto en Nutrición Deportiva. El profesional que se desempeñó en el Club La Coruña de España resaltó que “mantener un peso adecuado es esencial, ya que la obesidad provoca una inflamación en el organismo que puede condicionar el desarrollo de los procesos fisiológicos y, además, dormir bien cada noche también será determinante”.

Los mejores alimentos para incluir en la dieta

Palta: es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3. Estos lípidos tienen un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, por lo que incrementan la eficiencia en el funcionamiento de los órganos que lo componen. Por otra parte, dichas grasas cuentan con el poder de ayudar a evitar el catabolismo muscular (proceso de degradar o descomponer nutrientes orgánicos complejos en sustancias simples con el objetivo de obtener energía útil para las células).

Café: es un clásico cuando hablamos de los productos que se pueden incluir en la dieta para evitar el cansancio. Sánchez dijo: “Cuenta con muchos beneficios sobre el organismo, pero vamos a centrarnos en la acción de la cafeína. Este alcaloide se considera una sustancia ergogénica, ya que aumenta el rendimiento deportivo y previene la aparición de la fatiga”. Además, indicó que el café no solo genera un efecto positivo sobre la función muscular, sino que también activa al cerebro, evitando el cansancio mental. Según una investigación publicada en la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews, una dosis prudente de cafeína consigue mejorar los resultados en cuanto a productividad, pero conviene no excederse de los 200 mg en una única toma.

Arroz: para evitar el cansancio y la fatiga es esencial garantizar un aporte de carbohidratos de calidad, sobre todo si se realiza ejercicio con frecuencia. Para ello nada mejor que incluir el arroz en el contexto de la dieta regular porque este alimento cuenta con azúcares complejos que ayudan a mantener estables las glucemias. El arroz supone una opción mucho más beneficiosa que la pasta debido a que ésta está elaborada a partir de harinas excesivamente refinadas.

Chocolate: es una fuente de antioxidantes de gran calidad. Dichos compuestos contribuyen a neutralizar la formación de radicales libres y su posterior acumulación en los tejidos del organismo. También son determinantes para la modulación de algunos procesos inflamatorios e incluso pueden servir para luchar contra el cansancio y la fatiga.

Pero, no cualquier tipo de chocolate es válido, hay que elegir siempre aquellos que cuentan con un porcentaje elevado de cacao en su interior debido a que esta sustancia de origen vegetal es la realmente beneficiosa.

Complementar la dieta con otros hábitos saludables

Además de los alimentos mencionados para combatir el cansancio y la fatiga, es esencial evitar un déficit de micronutrientes esenciales, ya que esto podría complicar el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, la falta de hierro provoca anemia, una patología que cursa con un aporte poco eficiente de oxígeno a los tejidos, generando cansancio.

De todos modos, aunque sea un paso importante, se puede hacer más que mejorar la dieta e intentar complementarla con otros hábitos saludables y, entre ellos, se destaca el ejercicio de fuerza. Mantener a la musculatura activa podrá incrementar significativamente los niveles de energía del cuerpo y, además, se trata de una de las mejores rutinas para prevenir el envejecimiento prematuro. (TN)