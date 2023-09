Día de la Concientización Ambiental: Fundación Innovar se suma a pensar en el futuro

POSADAS. Karen Rodríguez y Andrea Benítez, voluntarias de la Fundación Innovar, brindaron una entrevista con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, donde relataron sobre su llegada a la Fundación, las actividades que están realizando, entre otros temas.

“La Fundación Innovar empezó a trabajar hace más de un año con diferentes actividades orientadas a capacitar en diferentes temáticas. El cuidado del ambiente es uno de ellos”.

Por su parte, Andrea declaró: “el tema que más me gusta es es el cuidado de la conciencia ambiental. Entonces, tratamos de empezar a incursionar ahí, concientizar más que nada. Eso es lo que venimos hoy a hacer acá, concientizar sobre el cuidado de nuestro planeta”.

“Ahora estamos con el tema de la concientización ambiental, empezamos con esas actividades. Tuvimos talleres anteriormente, talleres de reciclaje, de frascos y ahora nos vamos a sumar muy pronto a otra ONG, Embajadores Verdes, para seguir con el tema de la agenda”, explicó la joven.

Con respecto a la importancia del reciclado señaló: “reciclamos para cuidar el ambiente, para que los residuos no vayan a basurales de cielo abierto, para que no caigan en los ríos, que no se contaminen”.

“Se puede reciclar de todo, desde hojas de papel, cartón, las botellas de plástico, las botellas de vidrio, latas”, agregó.

“Todo eso hoy tenemos en la ciudad varios ecopuntos donde se pueden acercar ahí. Hay otra ONG también recibiendo estos reciclados donde, ellos al recibir estas donaciones, intercambian con emprendedores, los emprendedores se intercambian por sus productos y esos productos van donados a escuelas, comedores”, comentó.

Por su parte, Karen detalló sobre las actividades que lleva adelante la Fundación Innovar: “estuvimos llevando adelante varias actividades, trabajando con un colegio, por ahí nos daba miedo de que los chicos no se copen en reciclado de frascos para la casa y la verdad que se coparon. Es también un impulso a seguir haciendo lo que venimos haciendo”.

“La idea es seguir con el tema de reciclaje nos aliamos con otro grupo de chicos vinculados a la ONG “embajadores verdes” y vamos a traer más actividades a lo que es la ciudad de Posadas y, más adelante, llevar al interior de la provincia”, explicó.

Respecto a la visita de los Embajadores Verdes en la provincia, prevista para el mes de octubre, comentó: “Embajadores Verdes es una ONG nacional que hace varias actividades en distintos puntos del país, va a estar llegando a Posadas con la plantación de árboles nativos y otras actividades que estamos tratando de llevarlo a agenda, como la recolección de colillas de cigarrillos”.

Por último, las jóvenes invitaron a las personas que estén interesadas en sumarse y conocer más sobre la Fundación Innovar, pueden comunicarse vía Instagram en fund_innovar.