¿Qué buscaron los argentinos en Google este 2021?

Como todos los años, Google presentó “El año en búsquedas”, el tradicional resumen que muestra los intereses que tuvieron los argentinos durante un 2021 marcado por la Copa América, las elecciones legislativas y las personalidades del mundo de la música y el espectáculo.

“El año en búsquedas” de Google es una recopilación de acontecimientos, personajes y temas que representan el espíritu del año en base a las consultas realizadas por los usuarios en Internet. Además de la versión local, la compañía también ofrece un reporte global donde se pueden ver los términos de mayor crecimiento en búsquedas online en todo el mundo, disponible en yearinsearch.google/trends.

A diferencia del reporte del año pasado, marcado por temas relacionados con la pandemia, en 2021 los argentinos pusieron foco en la Copa América, el torneo que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni conquistó tras 28 años. Los mayores atractivos pasaron por el desempeño del arquero Emiliano “Dibu” Martínez en el partido que le permitió a la Argentina acceder a la final contra Brasil, su clásico rival.

En segundo lugar, las búsquedas de 2021 también estuvieron asociadas a las elecciones legislativas, mientras que la NBA se ubicó en el tercer lugar, en una temporada marcada por la presencia de tres jugadores argentinos: Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Leandro Bolmaro (Minnesota Timberwolves) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder). El fallecimiento de Mauro Viale por covid fue otra de las consultas más realizadas en Google.

El listado de personalidades destacadas tuvo una serie de búsquedas en Google relacionadas con personalidades del mundo del periodismo, el espectáculo y la música. Mauro Viale se encuentra en el primer lugar, mientras que Wanda Nara, el cantante Chano, el arquero Dibu Martínez y la China Suárez completan los primeros cinco lugares.

El año en búsquedas de Google también tuvo lugar para los acontecimientos destacados de 2021, con un fuerte interés para las consultas deportivas como las Eliminatorias Qatar 2022, NBA, Juegos Olímpicos y Copa Libertadores. Además de las Elecciones 2021, los intereses de los argentinos también estuvieron en el feriado de Semana Santa, en las jornadas de comercio electrónico Hot Sale y CyberMonday y en el cohete chino que estuvo fuera de control en su ingreso a la atmósfera.

La búsqueda de recetas y las consultas por series, películas y programas de TV se mantuvieron vigentes en 2021, tras irrumpir con fuerza durante el año pasado con la pandemia. Lejos de ser solo un hábito temporal, los argentinos consultaron en Google las instrucciones para preparar una tarta banoffee y una pizza in teglia, además de los clásicos bizcochuelos y rosca de pascua.

La TV estuvo presente en Google con programas como La Voz Argentina y el reality de cocina MasterChef, mientras que en los servicios de streaming se destacó la serie surcoreana El Juego del Calamar y Cobra Kai, entre otras.

“Podemos decir que 2021 fue un año híbrido en cuanto a las actividades presenciales y virtuales en las que participamos los argentinos. Tal como lo muestra el reporte de movilidad de Google, empezamos a salir, a movernos y a reencontrarnos. Y este ‘volver a salir’ tuvo un claro reflejo en los términos que más crecieron en las búsquedas de este año”, dijo Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones para Google Hispanoamérica.

Las listas de búsquedas de mayor crecimiento en 2021 en la Argentina

Búsquedas 2021

Copa América

Dónde voto

NBA

Mauro Viale

PSG

Hot Sale

Vacunate

Wanda Nara

Eliminatorias Qatar 2022

Chano



Qué

¿Qué significa “nashe”?

¿Qué significa “mojón” en Venezuela?

¿Qué pasa en Colombia?

¿Qué pasa con WhatsApp?

¿Qué significa “uwu”?

¿Qué pasa si no voto?

¿Qué es trombosis?

¿Qué es Telegram?

¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes?

¿Qué es el AMBA?



Cómo

¿Cómo votar?

¿Cómo se llama el martillo de Thor?

¿Cómo votar en La Voz Argentina 2021?

¿Cómo saber si cobro el bono de 15000?

¿Cómo murió Peppa Pig?

¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentaria con DNI?

¿Cómo van las elecciones?

¿Cómo saber si cobro el IFE 4?

¿Cómo anotarse para la vacuna?

¿Cómo está Carmen Barbieri?



Por qué

¿Por qué es feriado el 8 de octubre?

¿Por qué no anda WhatsApp?

¿Por qué es feriado el 21 de junio?

¿Por qué Messi se va del Barcelona?

¿Por qué Rusia es ROC?

¿Por qué le dicen Dibu a Emiliano Martínez?

¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

¿Por qué le dicen Gunda a Claudio Fontán?

¿Por qué se inventaron las motosierras?

¿Por qué es feriado el 16 de agosto?



Acontecimientos

Copa América

NBA

Hot Sale

Eliminatorias Qatar 2022

Juegos Olímpicos 2021

CyberMonday 2021

Elecciones 2021

Cohete chino

Semana Santa 2021

Copa Libertadores 2021



Personas

Mauro Viale

Wanda Nara

Chano

Dibu Martínez

Morro García

China Suárez

Alec Baldwin

Agustina Posse

Christian Eriksen

Zac Efron



Series, películas y programas de TV

La Voz Argentina 2021

El Juego del Calamar

MasterChef

Eternals

Doctor Milagro

Bridgerton

Cobra Kai

Black Widow

Sky Rojo

Okupas



Recetas

Receta de Tarta banoffee

Receta de Pizza in teglia

Receta de Bizcochuelo

Receta de Rosca de Pascua rica y esponjosa

Receta de Papas rosti

Receta de Torta frita

Receta de Revuelto gramajo

Receta de Macarons

Receta de Leche de tigre

Receta de Arepas