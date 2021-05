¿Qué significa soñar que estás embarazada?

Si alguna mujer no tiene en sus planes ser madre ¿por qué soñamos con ello? Según el significado de los sueños, puede suceder por varias razones. En primer lugar, soñar que estás embarazada sin estarlo puede ser un reflejo de tu deseo por ser madre pronto. Además, soñar con un embarazo es muy frecuente en mujeres que están planeando ser madres o que llevan un tiempo intentando quedarse embarazadas.

El significado de los sueños con embarazos, según Sigmund Freud, se interpretaría como tu inconsciente mostrándote uno de tus mayores deseos en esos momentos o la esperanza cumplida de ser por fin mamá. Pero existen más interpretaciones relacionadas con este sueño.

1. Cambios en tu vida

Un embarazo y el hecho de convertirse en madre supone un gran cambio y responsabilidad en la vida de una mujer. Por eso, soñar que estás embarazada sin estarlo tiene que ver con el deseo de realizar cambios en uno o más ámbitos de tu vida.

Puede indicar que ha llegado el momento de hacer algo diferente o que deseas hacer algo que quedó pendiente en el pasado porque no te pareció adecuado o era una idea demasiado arriesgada.

2. Etapa de madurez y crecimiento personal

Cuando el hecho de estar embarazada invade tus sueños de manera frecuente, puede estar relacionado con tu madurez y crecimiento personal.

En esta nueva etapa, tu madurez ya no puede ser una opció opción, sino una realidad que debes aceptar y asumir lo mejor posible. Quizás ha llegado el momento de que te replantees tus objetivos en la vida y hagas los cambios precisos para lograr tus metas y hacer realidad tus sueños.

3. Soñar que estás embarazada y no quieres

Son muchas las mujeres que han soñado alguna vez con un embarazo no deseado. No se lo toman demasiado bien y, por lo tanto, no pueden aceptarlo de ningún modo.

En este caso, soñar que estás embarazada puede dejar entrever ese miedo o temor que te está provocando algo de tu vida actual. Sin embargo, también puede ser el reflejo de un sentimiento de negación hacia un hecho específico de tu vida al que debes enfrentarte y que te gustaría evitar por todos los medios. Esta situación puede estar generándote estrés, angustia o ansiedad.

4. Soñar que estás embarazada y sentir al bebé

Soñar con un embarazo en el que puedes sentir al bebé podría significar varias cosas: por una parte, es un símbolo de que empiezas a ser consciente de tus sentimientos y emociones, de esos sentimientos enterrados en el subconsciente.

Por otro lado, el vientre está relacionado con las emociones más profundas y viscerales, por lo que soñar que estás embarazada y sentir que algo se mueve dentro de ti, puede indicarte que dichas emociones están comenzando a aflorar.

¿Tuviste alguno de estos sueños?