Se terminó el debate: un estudio científico definió cuál es la fruta más sana del mundo

Un estudio de la Universidad William Paterson en Nueva Jersey (Estados Unidos), reveló que muchos de los dichos populares y las creencias que hay alrededor de “qué tan saludables son las frutas” podrían no ser tan ciertos.

El estudio se basó en examinar el valor nutricional y su contenido en 41 alimentos. Se tuvieron en cuenta la relación en la cantidad de vitaminas, fibra y otros nutrientes de un alimento con el mismo número de calorías. Entonces, cuanto mayor era el valor, más sano era el alimento.

¿El resultado? Ni una sola fruta está entre los 10 alimentos más sanos del grupo. Las verduras verdes alcanzaron el podio, con el puerro a la cabeza, cubriendo el 100% de las necesidades de nutrientes con sólo 100 calorías.

Del total de los 41 alimentos, sólo siete tipos de fruta cumplieron con los criterios del estudio, pero no es una noticia del todo buena, ya que la mayoría de las frutas están en el top 30 de la lista.

La fruta más sana del mundo, comprobado por la ciencia

Recién en el top 20 se empieza a distinguir un poco más de colorido entre brócoli, calabaza y ajíes, en comparación al top 10 donde predomina el verde. Entre todas estas verduras, la fruta más sana ocupa el puesto 28, y aunque todos la conocemos, el resultado puede no ser el que esperabas. La fruta que le ganó a todas las demás es: el limón.

Todo aquel que le haya dado un mordisco limpio al limón, probablemente siga sintiendo el ácido extremo hasta el día de hoy y, aunque sirve como un buen complemento en comidas y bebidas, requiere mucho más que valentía comerlo como si fuera cualquier otra fruta.

Sumá el limón a tu rutina diaria

La forma más simple y útil de aprovechar todos sus nutrientes es a través del jugo. Puede acompañarse de distintas formas, y además de aportar muchos más nutrientes que cualquier otra fruta, también desintoxica el organismo.

Por más que el limón sea la fruta número 1 en cuestión de nutrientes, cuesta alcanzar la porción de 100 calorías sólo con él. Para eso habría que consumir alrededor de 350 gramos en limones, y es difícil de tolerar sólo por su cuenta. Por esta razón, la mejor alternativa es utilizar solamente el jugo para aderezar las comidas, combinándolo con otros alimentos saludables para alcanzar las calorías.

Recetas para incluir el limón

Como condimento para ensaladas, en lugar de, por ejemplo, vinagre.

En jugos o batidos (por ejemplo, con jugo de naranja recién exprimido, o por su cuenta en una limonada).

Para condimentar platos de pescado, carne y verduras.

En risotto o pasta (por ejemplo, espaguetis al limón).

En un frappé de fruta.

En el yogur a la mañana.

Por último, el limón no se midió contrala manzana, ya que esta no fue incluida en el estudio. Esto no quiere decir que sea menos nutritiva que las demás frutas, pero por ejemplo, otra de las más populares, la naranja, ocupa el lugar 33 y pese a su dulzor no pudo ganarle al limón.