Semana “chanta”: Misiones figura entre los 5 mejores destinos para infieles

Encontrar el destino para escaparse con un amante es una cosa, pero encontrar la excusa para no despertar las sospechas de la pareja, es otra.

De acuerdo con una encuesta de una aplicación líder de encuentros extraconyugales, algunos infieles ya encontraron la excusa para poder escaparse con sus amantes el próximo fin de semana largo: el 51% de los infieles menciona un seminario profesional y el 42% opta por la excusa del fin de semana entre amigos, mientras que el 7% restante afirma que todavía no encontró el pretexto.

A partir de estas respuestas, 7.250 usuarios de la app eligieron sus destinos preferidos para escapar en pareja. Los elegidos fueron: Mendoza (32%), Cataratas del Iguazú (24%), Ushuaia (18%), El Chaltén (11%) y Tandil (8%).

La Ruta del Vino, Mendoza

El top 5 no podía empezar sin el destino romántico por excelencia: el famoso tour mendocino, en el que no pueden faltar los viñedos, la cordillera, los hoteles boutique de Luján de Cuyo y Valle de Uco y, la estrella del destino: el vino, que no solo es de los más ricos del mundo, sino que es un afrodisíaco espectacular tanto para hombres como para mujeres.

En las mujeres, el consumo moderado del vino aumenta la presión sanguínea en las zonas erógenas. Y, en el hombre, produce un aumento en la testosterona. Las mejores cepas para subir la temperatura: Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.

Cataratas del Iguazú, Misiones

En el último año, fue uno de los destinos más elegidos por los turistas. Es que no hay dudas: es una de las siete maravillas naturales del mundo y merece ser visitada. En este lugar, se puede hacer de todo. Desde una caminata hacia la Garganta del Diablo y los senderos del Parque Nacional, hasta otras actividades más románticas como el “Bautismo de las Cataratas” o el Paseo de la Luna Llena.

Sin importar el itinerario, este destino lo tiene todo: hotelería, gastronomía y frutas tropicales, que pueden ser un gran afrodisíaco e invitar a probar nuevas experiencias.

Ushuaia, Tierra del Fuego

Si hay que irse hasta el Fin del Mundo para reconectar con la pareja, ¿por qué no hacerlo? No hay dudas de que este destino es de los preferidos. Ushuaia es el lugar perfecto para navegar, caminar y experimentar sabores exóticos con tu pareja, como la centolla o la merluza negra.

Entre los destinos patagónicos, Ushuaia se encuentra entre los más solicitados y no hay dudas de que este es el momento del año ideal para conocerlo. Algunas cosas que no podés dejar de hacer: Navegación en el Canal Beagle, el Tren del Fin del Mundo hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego y el Glaciar Martial.

El Chaltén, Santa Cruz

El mejor lugar si no querés ser visto por nadie y si no querés tener señal en tu celular. Este destino, también conocido como La Capital del Trekking es, sin dudas, el lugar para conectar con la naturaleza y tener una escapada aventurera por la posibilidad de hacer senderismo y trekking.

Esta pequeña villa cuenta con 1700 habitantes y se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Los Glaciares y está rodeada de imponentes paisajes -como los Cerros Torre y Fitz Roy- y senderos. Asimismo, cuenta con una oferta hotelera para todos los gustos y presupuestos. Dicen que para enamorarse bien hay que venir al sur… ¡que así sea con una pareja o con un amante!

Tandil, Provincia de Buenos Aires

A 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de Tandil lo tiene todo: por un lado tiene un casco urbano, con una amplia variedad gastronómica, vida nocturna y circuitos de aventura. Y por el otro, un pueblo hermoso, una vista a las sierras que enamora y lo que la gente de ciudad más anhela: la tranquilidad de despertar con el ruido de los pájaros.