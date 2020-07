Consejos para hacer crecer tu negocio con las redes sociales

Actualmente es imposible pensar en un modelo de negocio sin presencia en las redes sociales. Si bien antes cualquier tipo de negocio por Internet causaba cierta desconfianza, ahora, para muchos usuarios y potenciales clientes resulta realmente frustrante no encontrar alguna referencia o contacto de algún negocio o empresa en Facebook o Instagram.

Esta idea se ha podido corroborar los últimos meses, incluso una investigación realizada por Bridge Research, el 35 % de los mexicanos está comprando significativamente más en línea y un 13 % lo hace desde su teléfono móvil por lo menos una vez por semana. Por esto, resulta esencial que las empresas y negocios lleven una correcta administración de sus redes sociales, además de considerar realizar una publicidad efectiva utilizando estos mismos medios como herramientas.

A continuación compartimos algunos consejos para manejar las redes sociales de tu empresa:

Se claro y llamativo

Si algo tienen de cierto las redes sociales es que gracias a lo prácticas y banales que pueden ser, la mayoría de sus usuarios las utilizan buscando poco nivel de concentración, así que cualquier mensaje publicitario que se maneje por este medio deberá ser muy claro y muy creativo, recuerda que los usuarios suelen pasar algunos segundos por publicaciones e imágenes antes de scrollear a la siguiente sección. Tu mensaje debe ser contundente y llamativo.

Identifica a tu audiencia y clientela

Es necesario darse un tiempo para identificar el perfil de las personas que actualmente requieren tus servicios o consumen tus productos. Es decir, observar y analizar las métricas de audiencia de tu página de Facebook o perfil comercial de Instagram. Allí identificaras su sexo, edad, tiempo de interacción y sí ingresan a tu página desde una computadora o dispositivo móvil. Esto te dará una idea del perfil de tus potenciales clientes y por lo tanto de cómo puedes desarrollar tus estrategias de publicidad. Existen múltiples herramientas gratuitas para el análisis de audiencias y contenido de redes sociales, date un tiempo para conocerlas y aprender a utilizarlas.

Videos cortos, silenciados y verticales

Debes considerar tener listo material específico para los distintos medios que ofrece una misma red social, en el caso de Facebook e Instagram ambas plataformas ofrecen la posibilidad de subir videos e imágenes que se pueden convertir en publicidad pagada además de las llamadas stories. En el caso de los videos, lo más recomendable es realizarlos sin que el audio sea necesario, es decir no incluyas ninguna narración o descripción oral, la mayoría de los usuarios no activa el volumen cuando ve estos videos. Otro consejo es realizar los videos de modo vertical, de la manera en que la mayoría de usuarios ven sus teléfonos y que sean de una duración corta para que los usuarios los vean por completo, de lo contrario corres el riesgo que no obtengan toda la información que les quieres dar.

La imagen lo es todo

Desarrolla una imagen empresarial que sea reconocible y transportable a diferentes situaciones. Luce los productos o servicios que ofreces de un modo claro, con imágenes y fotografías interesantes y atractivas. No olvides encuadrar bien tu producto, darle una buena iluminación y poner atención en el más mínimo detalle. Vale la pena realizar ciertos retoques en editores de imagen, pero no olvides que los usuarios también buscan una apariencia orgánica y natural. Encuentra el balance entre estos conceptos.

Involucra a tus seguidores

Una excelente manera de acercar a tus clientes y seguidores a tu negocio es generar (ya sea en video o fotografías) un “detrás de cámaras”, darles a conocer los procesos, proveedores y personal de tu negocio. Esto le da una perspectiva mucho más humana y cercana, además de que genera confianza en el negocio por parte de la audiencia. Si tienes la oportunidad permite que tus seguidores, usuarios o proveedores generen ese contenido y etiqueten a tu página para promover las interacciones.

Todo queda entre amigos

No te sientas abrumado por todos estos consejos, para empezar piensa en cómo presentas tu negocio a un amigo, desde los clientes a los que quieres llegar, que tipo de productos o servicios ofrecerás, lo que diferencia a tu marca de otras, etcétera. Estudia a tus potenciales clientes, define la imagen que quieres dar, analízala y modifícala si es necesario. Recuerda que para llegar al éxito el aprendizaje es el único camino constante, no temas en modificar o cambiar tus estrategias.

Cultura Colectiva