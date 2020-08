Tips para generar menos basura durante la cuarentena

En este contexto, vale recordar la importancia que tiene el acto de reducir, reutilizar y reciclar los objetos que existen en los hogares.

Algunos de ellos son

Separar los residuos

En primer lugar, debemos separar los residuos en reciclables (cartón, papel, plástico, metales, etc.), orgánicos (cáscara de banana, saquitos de té, casi todas las verduras menos residuos orgánicos de origen animal) para hacer compost, y no reciclables. En el caso de estos últimos corresponden a alrededor del 10% de la basura de cada hogar (caja sucia de pizza, pañales, etc.).

Identificar nuestra basura es una buena forma de empezar a ser conscientes sobre lo que consumimos y generamos. A partir de esta toma de conciencia, podemos decidir qué hacer con ella y comenzar a consumir de una manera responsable.

Reutilizar

Donar y regalar, comprar y vender usado, son formas para evitar comprar productos nuevos y, de esa manera, generar menos residuos. Además se le da más vida útil a los objetos que ya tenemos.

Reparar

Algo fundamental para alargar la vida útil de los objetos que tenemos en casa. No solo nos permite ahorrar dinero, sino que también, es una forma de ayudar a que los vertederos no sigan aumentando su volumen.

¿Incorporaste alguno de estos hábitos durante la cuarentena?