Venciendo la Depresión

Existe la constelación de las emociones negativas, cuyos centros son miedo, ira y tristeza. Las emociones negativas se experimentan ante acontecimientos que son valorados como una amenaza, una pérdida, una meta que se bloquea, dificultades que surgen en la vida cotidiana, la misma muerte que hoy pasea por mi barrio muy de cerca y tanto miedo ocasiona. Estas emociones requieren energías y movilización para afrontar la situación de manera más o menos urgente es ahí donde se necesita la regulación emocional.

La tristeza es un sentimiento que se manifiesta en todos los seres humanos en determinadas ocasiones, pero la depresión es una enfermedad mental, la cual se caracteriza por provocar anhedonia (incapacidad para disfrutar), sentimientos de tristeza y abatimiento patológicos, entre otros.

Mi experiencia personal con la depresión

Aprendí a utilizar mi termómetro emocional después de vivir la experiencia de mi madre con depresión, la viví de cerca desde chiquita con mucho dolor propio y ajeno, me prometí no caer en ello y fue ahí donde comencé sin darme cuenta a caminar con la depresión ajena disipando al gigante que ahogaba la vida hermosa de mi madre.

Voy a compartirte mis claves de superación.

Cinco formas de superar la depresión

1-Ejercicio físico. Anda a paso ligero de 15 a 30 minutos cada día, o baila, corre o monta en bicicleta, somos energía, movilicemos la energía traduciéndola en hormonas de la felicidad. Regenerando las células como lo enseña la epigenética.

2-Cuídate alimentándote bien, sano, alimentación consciente emocional, a quien estamos comiendo en el almuerzo. La depresión puede afectar al apetito. …

3-Identifica los problemas, pero no les des vueltas. …

4- Exprésate, escribe lo que te sucede, baila y mueve tu cuerpo, canta y escucha música, cocina o realiza alguna actividad creativa …

5-Intenta fijarte en el lado positivo de las cosas. Conciencia del presente, practica la meditación el mindfulness, la conciencia plena en el presente en el aquí y el ahora.

¿Cómo ayuda la actividad física a atenuar la depresión y la ansiedad?

Hacer ejercicio de forma regular puede aliviar la depresión y la ansiedad de la siguiente manera:

Libera endorfinas que generan bienestar, sustancias químicas naturales del cerebro que tienen un efecto similar al del cannabis (cannabinoides endógenos) y otras sustancias químicas naturales del cerebro que pueden incrementar la sensación de bienestar

Libera la mente de preocupaciones para que puedas salir del ciclo de pensamientos negativos que alimentan la depresión y la ansiedad

Además, hacer ejercicio en forma regular brinda muchos beneficios psicológicos y emocionales. Puede ayudarte a lo siguiente:

Ganar confianza. Cumplir metas o desafíos de ejercicio, incluso modestos, puede estimular la confianza en uno mismo. Ponerte en forma también puede hacerte sentir mejor en cuanto a tu aspecto físico.

Incrementar tu interacción social. El ejercicio y la actividad física pueden darte la posibilidad de conocer a otras personas y de socializar. Tan solo intercambiar una sonrisa amigable o saludar a las personas al caminar por tu vecindario puede mejorar tu estado de ánimo.

Sobrellevar los problemas de forma saludable. Hacer cosas positivas para controlar la depresión o la ansiedad es una estrategia saludable para sobrellevar esto. Si intentas sentirte mejor bebiendo alcohol, te obsesionas con cómo te sientes o esperas a que la depresión o la ansiedad desaparezcan, los síntomas pueden empeorar.

La «actividad física» es cualquier actividad que hace trabajar los músculos y requiere energía, como el trabajo, las tareas domésticas o las actividades recreativas.

Otras actividades como correr, levantar pesas, jugar al básquetbol y otros ejercicios físicos que hacen que el corazón bombee más sin duda pueden ser útiles. Pero también puede serlo la actividad física, como hacer tareas de jardinería, lavar el automóvil, dar una vuelta a la manzana o practicar otras actividades menos intensas. Toda actividad física que te levante del sillón y haga que te muevas puede mejorar tu estado de ánimo.

Los beneficios de la actividad física para la salud mental perdurarán solo si los mantienes a largo plazo; este es otro motivo por el cual debes buscar actividades que disfrutes.

La nostalgia es mala, no ayuda recordar algo que no fue o algo negativo, las canciones con mensajes anhelando lo que no fue, no ayuda, no las cantes, necesitamos cambiar al estado positivo, al estado presente los recuerdos positivos salvan, sanan tienen el poder

Lista salvadora de los recuerdos positivos.

Selecciona los Recuerdos positivos por Areas

Area Personal : Niñez, adolescencia, juventud, universidad, pareja

Area Laboral

Area Familiar

Area Amistad

Area Pareja

Etc

Deseo de todo corazón que puedas vencer el miedo, todo esta dentro tuyo, entra a tu alma, allí esta la solución, el amor es universal, lo tenemos dentro utilízalo sentilo y compartilo. Ser generoso ayuda porque encierra la magia de la devolución de la felicidad.

Medita, a la mente le encanta cosechar fracasos, intenta adquirir nuevos hábitos, dejar la mente en blanco ayuda a descansar y a escuchar tu alma, ese estado mental es bueno, el no conflicto

Este trabajo lo realizo leyendo, investigando, sacando apuntes de conferencias. Deseo de todo corazón que el camino de la vida no duela tanto. Gracias debe convertirse en la palabra mágica.

Por Veronica García Torrent

YouTube: Veronica García Torrent