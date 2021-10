Nuevo test de personalidad: ¿Sos iluso?

¿Quieres descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista.

-Mano: si fue lo primero que captaste significa que eres una persona muy difícil de conformar. Detestas la zona de confort y por ello, siempre buscas actividades para mantenerte en movimiento. Amas los desafíos y huyes de los lugares en los que sientes que no puedes crecer. Nunca tienes un no como respuesta y te permites hacer todo lo que te genere placer. Consideras que el paso por la Tierra es muy breve para vivir con culpa. No le temes al qué dirán y no te limitas. Vives tus días como si no existiera un mañana.

-Ave: quiere decir que sobresales por ser una persona muy soñadora e idealista. Crees que todos actuarían igual que tu y en la espera de que los demás se comporten de cierta manera te llevas muchas decepciones. Eres iluso y romántico. No tienes problemas para entablar conversaciones con desconocidos y adoras generar nuevos vínculos. Te caracterizas por ser positivo y enérgico. Rara vez pasas desapercibido cuando asistes a un evento. Sabes a la perfección cómo hacerte destacar entre toda la multitud. Eliges siempre ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

¿Qué viste primero?