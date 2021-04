Una familia asegura que apareció el rostro de Jesús en una empanada

Todo comenzó cuando la familia estaba esperando a que se haga la cena, cuando uno de los hijos va a agarrar una empanada de jamón y queso. “Empezó a gritar: ‘¡Jesús! ¡Jesús!“, relató Roxana, integrante de la familia, a un canal local. Al principio ella creía que se refería a su tío, quien lleva ese nombre. Pero luego se enteró que no era así.

El marido de Roxana, Esteban, sostiene esta teoría e incluso comentó más sobre lo sucedido. “Cuando me acerco, quedé frío, como que me corrió algo por el cuerpo“, contó con el asombro a flor de piel. Para comprobar que no eran solo ellos quienes veían el rostro, se contactaron con otros familiares a través de mensajes. Todos coincidían que efectivamente se encontraba la cara en la empanada.

Por su parte, la familia tomó esta aparición como una señal que les dio esperanza. “Pasamos una semana complicada porque mi marido se quedó sin trabajo, y buscamos seguir con el tratamiento de mi hijo, que tiene una discapacidad leve”, comentó Roxana en televisión.

¿Qué pasó con la empanda? Como no quieren comerla, decidieron que tal vez la mejor idea era dejarla en el freezer.