Boris Johnson, primer ministro británico, tiene coronavirus

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, dio positivo de coronavirus. El funcionario lo confirmó con un anuncio a través de las redes sociales.

A través de un video, esto fue lo que expresó en su cuenta de Twitter, detallando de que comenzó a sentir síntomas y se realizó el test para el Covid-19.

“Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora me estoy aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto. #StayHomeSaveLives”, indicó el mandatario.

En el Reino Unido sigue aumentando el número de personas afectadas por el coronavirus, y ya son 11.816 casos, 580 muertos y 150 recuperados.

A pesar de estas cifras, desde el Gobierno siempre se mostraron reticentes a tomar ciertas medidas de prevención y aislamiento obligatoria para la población.

Boris Johnson se mostraba reticente a tomar medidas contra el coronavirus

En ese sentido, el dirigente británico fue uno de los últimos políticos en tomar algunas medidas drásticas con el objetivo de frenar el avance de la pandemia en el Reino Unido, y recién durante los últimos días reconoció la gravedad de la situación a nivel mundial.

El confinamiento de toda la población se inició recién esta semana, más precisamente el martes, aunque el pasado fin de semana toda la gente estuvo divirtiéndose en parques y el lunes el transporte público se vio completamente desbordado, lo que pudo haber motivado mucho más contagios.

El número de personas infectadas alrededor del mundo ya superó las 500.000, y España e Italia son los países con más muertes.

