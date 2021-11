COP26: cuáles son los países que más contaminan y qué lugar ocupa Argentina

Human hands holding earth global over blurred blue nature background. Elements of this image furnished by NASA (https://earthobservatory.nasa.gov/images/885)

“No se cumplieron las expectativas del G20, pero al menos tampoco han sido enterradas”, fue el amargo resumen del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La COP26, la cumbre mundial del clima inició tal vez la última oportunidad de acordar un esfuerzo coordinado para intentar detener el cambio climático.

La premisa es lograr un acuerdo y que esta vez se cumpla, para limitar a 1,5°C el aumento global de la temperatura. Es por eso que se conoció un dato clave: cómo es el ranking de la contaminación que aporta cada país al “efecto invernadero”. China, está a la cabeza, seguido por los Estados Unidos, la India y Rusia.

Una lista inconveniente

Son 193 países clasificados según el “aporte” que realizan para afectar un poco más cada día el medio ambiente. El objetivo inicial es lograr que el planeta no suba, en promedio más de 1,5°C. Un número mayor implica tener consecuencias devastadoras e inevitables para el planeta y la especie humana por el “cambio climático”.

El ranking de países por su nivel de contaminación se conoció al momento de la llegada de los líderes mundiales a la COP26 en Glasgow. Mide cuanto aporta cada país con sus emisiones de carbono a la atmósfera. Permanece allí y crea una capa que favorece el “efecto invernadero”, es decir el planeta no se oxigena como corresponde y se recalienta.

El ordenamiento está realizado en base a datos aportados por la Agencia Internacional de Energía (IEA) y Climate Watch Data. El Financial Times recogió la tabla en la que están ubicados 193 países en el mundo.

China, el mayor país contaminante

Según el informe, el gigante asiático es el principal responsable en la emisión de gases (CO2, Dióxido de carbono) para el “cambio climático”.

Aporta 11,7 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Para peor, lo hace en un ritmo en aumento del 2,61% cada año. Representa unos 15 toneladas de CO2 per cápita.

Estados Unidos, el segundo

La economía número 1 del mundo, es la escolta de los chinos por su nivel de emisión de gases contaminantes.

El caso argentino: ¿Cuánto contaminamos?

La Argentina ocupa el puesto número 21 en este ranking de 193 países. Produce anualmente unos 5,8 mil millones de toneladas de Dióxido de carbono (CO2).

La buena noticia es que ha reducido en un 0,55% las emisiones ( en gran parte por el efecto de la pandemia en la economía. También se aporta la composición energética de cada país. En la Argentina la energía utilizada proviene de los siguientes recursos.

Renovable: 24%

Nuclear: 5%

Combustibles fósiles: 71%

En la región, los países que más aportan gases al efecto invernadero son :

Brasil, 5to. en el mundo.

México, 11ro. en el mundo.

Argentina, 21ro.

El dióxido de carbono, el problema principal

Es el gas que queda en la atmósfera, se sigue acumulando e impide la “oxigenación” del planeta. En consecuencia, la temperatura va en constante aumento.

Los protocolos de París no se han cumplido, están demorados y la meta de 2030 ya es prácticamente inalcanzable. Por eso, la cumbre G20 en Roma, previa a este encuentro den Glasgow colocó en su documento final el compromiso de no superar el límite 1,5° C. Algo que ya era el gran objetivo del protocolo de París y no se cumplió (diciembre de 2015).

Pero -como dijo el secretario general de la ONU- la cumbre de Roma ratificó la meta, pero no fue capaz de poner una fecha concreta y una “hoja de ruta” para cumplir.

Veamos los ejemplos de los dos principales países responsables del efecto invernadero. En Estados Unidos, el segundo de la lista, los combustibles fósiles llegan al 64% contra un 17% de recursos renovables.

China, tiene un 70% de energía por combustibles fósiles contra el 26% de recursos renovables. Lo malo de esta cumbre en Glasgow es que Xi Jinping no participa personalmente. Lo hace de manera virtual en esta COP26.

La meta superior: reducción total del carbono

Ese es el gran desafío, pero no para la COP26 sino para todo el planeta. Más allá de lograr que no suba la temperatura promedio en 1,5°C va a ser difícil conseguirlo si no se detiene la emisión de CO2.

Por ejemplo, IATA ( la agencia internacional del transporte aéreo) se ha comprometido a alcanzar la “emisión cero” para el año 2050. Superada la pandemia, para ese momento se espera un tráfico aéreo mundial de 10 mil millones de personas. Los viajes aéreos son uno de los puntos que más se cuestionan por su aporte con gases que liberan las turbinas a la atmósfera.

¿La última oportunidad para frenar el calentamiento global?

“Si actuamos ahora y actuamos juntos podemos proteger nuestro preciado planeta”, dijo el ministro británico, Alok Sharma, presidente del evento mundial en Glasgow. No hacer nada o peor todavía, llenar el espacio solo de palabras y no de acciones concretas, puede traer consecuencias devastadoras para el ser humano y el medio ambiente.

Por eso el ranking, para saber en donde está cada país parado. En este esfuerzo para seguir haciendo posible la vida en el planeta tal como la conocemos.