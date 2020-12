Coronavirus: La OMS ocultó un informe sobre los primeros días de la pandemia en Italia

La Organización Mundial de la Salud, que ya estaba apuntada por encubrir a China, anuló la publicación de los resultados de la investigación de Francesco Zambon, un experto que denunció apremios de la OMS para modificar el documento.

Desde el comienzo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió numerosas críticas, sobre todo por el hecho de ciertas contradicciones en el discurso y en las recomendaciones para combatir al coronavirus. Sin embargo, hay dos temas más “oscuros” por los cuales el organismo es criticado y uno quedó al descubierto en las últimas horas.

Ambos temas tienen que ver con la “complicidad” de la OMS con los gobiernos de algunos países respecto de las graves fallas ocurridas desde el inicio de la pandemia, sobre todo en China, en enero de este año.

Pero, el tema que preocupa ahora a las autoridades del máximo organismo internacional, tiene que ver con una causa judicial que avanza en Italia, en la cual se busca determinar si los funcionarios sanitarios impidieron la difusión de un informe “potencialmente perjudicial” para para los dirigentes italianos.

El informe en cuestión fue hecho por Francesco Zambon, investigador de la OMS en Venecia, quien lideró un equipo conformado por 11 profesionales de distintos países de Europa, que se propuso revisar de qué manera respondió el sistema de salud en las primeras semanas del brote.

Con el título “An Unprecedented Challenge: Italy’s First Response to Covid-19” (Un desafío sin precedentes: la primera respuesta de Italia al Covid-19), los investigadores publicaron el 13 de mayo pasado en la página web de la OMS el informe con las conclusiones, donde detallaron que Italia contaba con un plan de contingencia para pandemias que estaba “desactualizado” y era “inadecuado”, por lo cual la atención en los hospitales fue “improvisada y caótica”. Por otra parte, señalaron que las autoridades políticas no dieron directivas claras.

El científico denunció ante el medio británico The Guardian, que Ranieri Guerra, subdirector general de la OMS para iniciativas estratégicas y asesor del gobierno italiano, lo amenazó con despedirlo “a menos que modificara la parte del texto que se refiere a lo desactualizado del plan de contingencia”.

Esta no es la primera vez que a la OMS se la acusa de encubrir los errores cometidos por un país en el manejo de la pandemia. El ejemplo extremo fue la complicidad con la que la entidad se comportó desde el comienzo con China, que, además de ser el lugar de origen del coronavirus, fue uno de los pocos en los que el Estado llevó adelante una evidente tarea de ocultamiento en las primeras semanas, con consecuencias sanitarias incalculables para el país y para el mundo.